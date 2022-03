￼Como equilibrar as suas finanças pessoais?

Está com dificuldades em equilibrar as finanças pessoais e não sabe como sanar este problema? Veja aqui algumas dicas para melhorar essa situação e nunca mais entrar no vermelho! Acompanhe.

Cartão de crédito, boletos bancários, contas a pagar. Tudo isso se tornou um tormento na vida do brasileiro, de forma que prejudica tanto a parte financeira quanto psicológica, tendo em vista o número de pessoas que adoecem por falta de estabilidade econômica.

Equilibrar as finanças pessoais nunca foi tão difícil quanto está sendo no século XXI. Além da crise financeira que o país passa, a falta de organização e planejamento prejudicam radicalmente o bolso da população, deixando-a endividada e sem ter para onde correr.

Por isso, em vista da falta de educação financeira que existe na atual era, mostraremos aqui dicas de como equilibrar as finanças pessoais de forma que evite entrar no vermelho e até mesmo tire-o do negativo. Continue aqui e acompanhe!

Equilibrar finanças pessoais é possível

Em primeiro lugar, é preciso não entrar em desespero. O maior problema entre as pessoas que beiravam a conta negativa e acabaram entrando nesse problema é o medo e desespero. Esses sentimentos, além de serem corrosivos à mente, geram dúvidas e impasses quanto às atitudes a serem tomadas.

Quando o lado econômico não estiver tão positivo e beirando algum infortúnio, mantenha a calma. Existem inúmeros métodos para auxiliar o equilíbrio financeiro, além de diversas pessoas disponíveis para te ajudar.

Mesmo que a situação esteja complicada, busque ajuda de uma pessoa e mantenha estabilidade emocional. Essa é a peça chave para que se pense com coerência e não tenha atitudes equivocadas.

Gasto supérfluo versus gasto necessário

Um passo essencial para quem deseja equilibrar as finanças pessoais é balancear tudo que é supérfluo em sua vida, seja com lanches, roupas, excesso de saídas, e ver aquilo que é necessário, como lazer cultural, alimento diário, contas a pagar.

Por exemplo, uma saída para um restaurante caro, que se repete várias vezes durante o mês, é um gasto excessivo e supérfluo, uma vez que é possível se divertir e ter lazer de maneiras mais em conta e que gerem mais conhecimento para a sua vida.

Em contrapartida, investir em passeios em museus, livrarias e outros deixa de ser um gasto supérfluo e passa a ser um gasto necessário. Releia. Investir. Esse tipo de lazer é aquele que acarreta conhecimento para a vida, não somente prazer momentâneo.

Lista de exigências do mês

Um meio de equilibrar as finanças pessoais é criando uma lista de exigências do mês, que tenham suas especificações para cada época e que estejam adequadas a sua realidade. Veja algumas dessas dicas para manter o seu lado financeiro estabilizado:

1 – Contas a pagar

Este é o principal ponto para que haja estabilidade financeira pessoal. Uma pessoa precisa colocar em prioridade o pagamento de contas, visto que é isso que vai mantê-lo bem dentro de casa e sem problemas com o governo.

Conta de luz, água, telefone. Tudo isso precisa estar em dia e ter um valor que se adeque a sua realidade, pois o preço de uma fatura de celular com o valor elevado, sendo que você não possui a quantia para pagar, é um infortúnio que pode levar meses.

2 – Compras de casa

Além disso, é de suma importância manter as compras de casa em dia, visto que os valores em supermercados variam cotidianamente e que os itens ali presentes são de grande utilidade dentro de casa.

Organize sempre uma listinha do que é necessário comprar no mês e anote tudo que está para acabar ou ainda têm em grande quantidade. Esse planejamento auxilia na economia de longo prazo, de maneira que poupa até dinheiro para outras ocasiões.

3 – Gasto único

Para equilibrar as contas pessoais também é preciso planejar o gasto único do mês. Isso se trata de um valor inesperado, que deve ser guardado numa média, pensando em algum problema futuro.

Se você tem um gato, por exemplo, que adoece no mês e precisa de uma consulta veterinária, automaticamente foge do planejamento mensal. Contudo, se você estiver com a economia do gasto único, este serve para cobrir esse valor e não desequilibrar o mês todo.

CashMe para solucionar problemas financeiros

Portanto, chega-se à conclusão de que é possível equilibrar as finanças pessoais sem grandes problemas. Para isso, planeje-se e organize-se sempre com uma lista fixa de gastos e possíveis gastos futuros.

