￼Nota Paraná se aproxima dos 4,5 milhões de pessoas cadastradas e chama a atenção com sorteios e descontos

O programa Nota Paraná foi lançado em 2015, e neste período conseguiu crescer rapidamente com a população em todo o estado. Aqui em Cambé, por exemplo, a adoção foi em massa por diferentes motivos. Entretanto, o que chama mais atenção das pessoas são os sorteios e possíveis descontos oferecidos pelo programa. Isso faz com que uma tarefa sem custos, apenas dar o CPF, possa se transformar em uma oportunidade financeira para os cidadãos. A ideia do projeto é que a expansão continue a ocorrer, até que boa parte do estado esteja cadastrado.

Segundo o site oficial do programa, atualmente são mais 4,4 milhões de pessoas cadastradas para participar dos sorteios. Isso representa quase 50% de todo o estado, que possui pouco mais de 11 milhões de habitantes. Um número significativo que confirma o sucesso do Nota Paraná. Além disso, o programa também possui cerca de 206 mil estabelecimentos registrados no serviço, para ajudar no sorteio de R$ 2 milhões que acontece anualmente.

Um dos aspectos mais eficientes do programa é a facilidade de cadastro, independente da região que more. O site oficial é de fácil acesso, e apenas com alguns dados é possível participar dos sorteios. A ideia é como de outros programas pelo Brasil, como a Nota Legal do Distrito Federal e a Nota Paulista de São Paulo. Projetos criados nos últimos anos que se destacaram pela organização e também pela transparência em todo o processo.

Em Cambé, além da Nota Paraná, também é possível participar da Nota Premiada. O conceito é bem semelhante, com um cadastro simples e a possibilidade de participar dos quatro sorteios anuais. O primeiro é em março, o segundo em junho e os dois últimos entre setembro e dezembro. São oportunidades importantes para o paranaense, seja para conseguir descontos ou também para entrar em sorteios com premiações altas e grandes possibilidades de uma nova vida financeira.

Sorteios e bônus online

Apesar de os descontos em impostos serem os principais chamativos da Nota Paraná, e também de outros programas, o que mais chama a atenção do público são os sorteios online. Ao se cadastrar no programa, o cidadão automaticamente está concorrendo a diversos prêmios. Um deles é o Paraná Pay, com 8 mil sorteios de R$ 100 durante todo o ano, contabilizando R$ 800 mil de premiação. Além disso, também participa do sorteio principal da nota, que paga R$ 2 milhões divididos em diferentes prêmios.

São mais de 3,4 milhões de pessoas participando, seja pelo prêmio maior, de R$ 1 milhão, ou então nos sorteios menores que pagam R$ 10 mil para os mais afortunados. Uma estratégia interessante que funcionou bem no programa, afinal o número de pessoas cadastradas só aumentou com essa iniciativa de sorteios. A expectativa é que continue assim pelos próximos anos, pois a internet se transformou em um lugar onde essas ofertas e bônus são as ferramentas mais atraentes para conseguir a atenção das pessoas.

Sorteios em alta

O curioso é que existe uma tendência crescente de sorteios e promoções no Brasil, seja na internet ou não. Vários sites de e-commerce, por exemplo, usam essa estratégia para chamar a atenção do público. Um bom exemplo é o Mercado Livre, com várias promoções e ofertas para os compradores, inclusive usando o cashback. Isso se repete em diferentes varejos online. Além disso, se olharmos para a quantidade de pessoas participando de loterias, como a Mega-Sena, é possível notar um aumento nos últimos anos.

Assim, o Nota Paraná se apresenta como um programa semelhante de outros estados, mas com uma participação crescente. São mais de 4,4 milhões de pessoas cadastradas, e a tendência é de aumento para o futuro. Algo que seria positivo, pois o projeto deve ficar mais forte e eficiente. Seja em Cambé ou em Curitiba, é sempre uma ótima oportunidade para conseguir descontos e participar de sorteios com alguma compra.