13º salário do INSS começa ser pago em uma semana; veja quem recebe e datas

O adiantamento do 13º salário do INSS não é válido para todos os tipos de benefícios neste ano.

Na próxima segunda-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a paga a primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas e demais segurados com direito ao valor.

O dinheiro é liberado conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

O 13º salário está sendo adiantado, assim como ocorreu em 2020 e 2021. O pagamento será em duas parcelas e, ao todo, 31,6 milhões de segurados vão receber o dinheiro, somando R$ 56,7 bilhões injetados na economia.

A consulta ao valor exato do 13º do INSS já pode ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo ou site Meu INSS. Ainda não é possível ver o valor provisionado na conta bancária, diz o instituto.

Parcelas do 13º salário do INSS

Os beneficiários receberam duas parcelas correspondentes ao 13º salário. A primeira corresponde à exatamente metade do valor do benefício para quem já estava aposentado em janeiro.

No caso de quem se aposentou depois, o valor a ser pago é proporcional aos meses de recebimento da aposentadoria.

Já a segunda parcela pode ter desconto do Imposto de Renda para quem está obrigado a pagar. É isento do IR o benefício de até R$ 1.903,98 por mês.

Aposentados a partir dos 65 anos têm direito a isenção extra no IR desde o mês em que fazem aniversário. Neste caso, passam a pagar o Imposto de Renda apenas benefícios acima de R$ 3.807,96.

Quem receberá 13º do INSS adiantado

O INSS paga benefícios atualmente a um total de 36 milhões de segurados. No entanto, o 13º será pago neste ano a 31,6 milhões de beneficiários.

O motivo é que nem todos os tipos de benefícios garantem o pagamento da gratificação natalina.

Tem direito 13º do INSS adiantado quem recebe:

Aposentadoria

Pensão

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão

Não tem direito quem recebe:

BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social)

Renda Mensal Vitalícia.

Os segurados vão receber a primeira parcela entre os dias 25 de abril e 6 de maio. A segunda parcela será paga de 25 de maio a 7 de junho.

A gratificação é liberada junto com o benefício mensal do INSS. Quem ganha o salário mínimo recebe primeiro. Quem tem valores acima do mínimo até o teto recebe depois.

Calendário de pagamento do 13º salário do INSS

Para quem recebe um salário-mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de abril 25 de maio 2 26 de abril 26 de maio 3 27 de abril 27 de maio 4 28 de abril 30 de maio 5 29 de abril 31 de maio 6 02 de maio 01 de junho 7 03 de maio 02 de junho 8 04 de maio 03 de junho 9 05 de maio 06 de junho 0 06 de maio 07 de junho



Para quem recebe mais de um salário-mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 02 de maio 01 de junho 2 e 7 03 de maio 02 de junho 3 e 8 04 de maio 03 de junho 4 e 9 05 de maio 06 de junho 5 e 0 06 de maio 07 de junho



Notícias Contábeis