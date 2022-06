16 frases para Instagram memoráveis

Todo mundo gosta de escolher frases legais para colocar em suas postagens. Veja agora uma lista com as frases mais memoráveis que vão

São frases para instagram e para outras redes sociais memoráveis para refletir.

As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas – elas devem ser sentidas com o coração – Helen Keller.

É durante nossos momentos mais sombrios que devemos nos concentrar para ver a luz – Aristóteles.

Quem é feliz fará os outros felizes também – Anne Frank.

Não vá para onde o caminho pode levar, vá para onde não há caminho e deixe um rastro.

Espalhe amor em todos os lugares que você for. Não deixe ninguém vir até você sem sair mais feliz – Madre Teresa.

Quando chegar ao fim da corda, dê um nó nela e aguente firme – Franklin D. Roosevelt.

Lembre-se sempre de que você é absolutamente único. Assim como todos os outros – Margaret Mead.

Não julgue cada dia pela colheita que você colhe, mas pelas sementes que você planta – Robert Louis Stevenson.

Frases para instagram que vão surpreender

O futuro pertence a quem acredita na beleza de seus sonhos – Eleanor Roosevelt.

Você enfrentará muitas derrotas na vida, mas nunca se deixe derrotar – Maya Angelou.

A maior glória de viver não está em nunca cair, mas em levantar toda vez que caímos – Nelson Mandela.

No final, não são os anos em sua vida que contam. É a vida em seus anos – Abraham Lincoln.

Nunca deixe que o medo de errar o impeça de jogar o jogo – Babe Ruth.

A vida é uma aventura ousada ou nada – Helen Keller.

Muitos dos fracassos da vida são pessoas que não perceberam o quão perto estavam do sucesso quando desistiram. – Thomas Edison.

Você tem cérebro na sua cabeça. Você tem pés em seus sapatos. Você pode se orientar em qualquer direção que escolher.