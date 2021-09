3 Dicas simples para uma boa noite de sono

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um dos assuntos mais comentados hoje em dia é a produtividade. E para isso, uma boa noite de sono é fundamental!

Uma pesquisa realizada em 24 estados do país com 1.600 pessoas foi divulgada pelo Instituto do Sono, revelando que 70% dos brasileiros passaram a ter problemas para dormir durante a pandemia.

1 – Tenha uma rotina noturna

Ter uma rotina da noite, ou seja, fazer praticamente as mesmas coisas todas as noites, vai sinalizar ao seu corpo que aquela é a hora de dormir.

Por exemplo. Se todas as noites você lê um pouco antes de dormir, seu corpo acaba se acostumando e quando você fizer isso, ele já vai estar se preparando para dormir, porque sabe que esta é a próxima tarefa da sua rotina.

2 – Coma pouco

É importante não ir para a cama com fome para que isso não atrapalhe na hora de dormir.

Mas comer muito com certeza atrapalharia ainda mais. Então prefira refeições mais leves no período noturno.

3 – Relaxe

Ás vezes os nossos problemas insistem em nos atormentar bem na hora de dormir, e muitas vezes são os responsáveis pela insônia.

Então procure sempre relaxar. Nem que seja fazendo uma meditação guiada, ou até ouvindo uma música relaxante.