3ª Edição do Cambé Musical acontece em novembro com Ana Castela e Marcos & Belutti

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A 3ª edição do Cambé Musical será realizada no dia 24 de novembro, às 18h, no Centro Esportivo Castelo Branco, em Cambé. O evento faz parte das comemorações do aniversário de 77 anos da cidade e contará com apresentações da cantora Ana Castela, conhecida pelo sucesso “Boiadeira”, e da dupla sertaneja Marcos & Belutti.

A entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração, reforçando a solidariedade da comunidade local. O Cambé Musical é uma iniciativa da Prefeitura de Cambé, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, e faz parte das ações culturais promovidas para celebrar o crescimento e o desenvolvimento da cidade.

Com atrações nacionais e gratuitas, o evento promete reunir milhares de pessoas em uma noite de música e confraternização.