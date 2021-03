4 livros essenciais para paranaenses empreendedoras em 2021

É preciso falar de empreendedorismo feminino. Afinal, segundo informações repassadas pelo site feminino UniversoDelas, 24 milhões de mulheres são empreendedoras no Brasil. O percentual de mulheres que geram mais renda do que os homens em casa subiu de 38% para 45%. E a perspectiva é que esse cenário só tende a crescer.

Se você tem medo de empreender em tempos de pandemia, confira essa entrevista do Portal Cambé com a Master Coach Fernanda Kahil. Aqui ela fala sobre comparação, equilíbrio e essa situação atípica que todos estão vivendo.

Agora, se uma das suas resoluções de ano novo é de fato tirar um projeto da gaveta e fazer parte da estatística de mulheres empreendedoras, saiba que a busca por informação e inspiração é um dos primeiros passos. E esse pode ser um desafio logo de cara.

Não é fácil encontrar o direcionamento certo num mundo tão digital e repleto de conteúdo facilmente acessível. Nem tudo que está na rede é de qualidade e é preciso filtro. Por esse motivo, os livros foram, são e continuarão sendo a melhor fonte.

Confira a lista que fizemos para você começar seu negócio com uma boa dose de inspiração e informação de qualidade.

Beleza Natural

Em suas 208 páginas, Liana Melo conta a história de uma rede de cabeleireiros que levantou a autoestima das brasileiras. E o que isso tem a ver com empreendedorismo? Tudo! Aqui você encontra inspiração na história de duas mulheres – Leila Velez e Zica Assis – que viveram muitas dificuldades na criação do seu negócio. Pobreza e preconceito foram duas grandes batalhas que tiveram que enfrentar. Vale a pena, para qualquer empreendedora!

Girl Boss

Esse é um BestSeller de New York Time. Escrito por Sophia Amoruso, o livro conta como ela começou empreendendo vendendo roupas usadas no eBay, aos 22 anos de idade. Tudo isso direcionou Sophia a fundar a Nasty Gal, loja virtual avaliada em 100 milhões de dólares. Mas o caminho até lá não foi fácil, ela chegou a revirar lixo durante sua trajetória. Nos capítulos desse livro você vai conhecer os desafios dessa Girl Boss e aprender diversos ensinamentos. Se você deseja ser mais confiante, não deixe esse exemplar fora da sua lista.

Faça acontecer

Não basta desejar sem estudar. Existe uma história feminina que é preciso conhecer. Sheryl Sanberg, reconhecida como uma das mulheres mais poderosas do mundo pela Forbes em 2019, pontua que embora existam mais mulheres trabalhadoras, elas ainda ocupam menos cargos de liderança. Em Faça Acontecer, ela instiga mulheres a buscarem posições melhores, pois ela acredita que dessa forma a sociedade alcançará uma situação de tratamentos mais justos e igualitários com as trabalhadoras e empreendedoras.

Manual da CEO

Esse livro de Sharon Hadary e Laura Henderson lançado pela editora Saraiva é um verdadeiro manual de estratégias para mulheres bem-sucedidas. Se você quer ser uma boa gestora do seu próprio negócio, coloque essa obra na sua lista. Elas exemplificam situações desafiadoras que as mulheres enfrentam como gestoras. Toda líder de sucesso deve ler esse manual.