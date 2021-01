4 maneiras de começar 2021 cuidando do corpo

“Cuidar mais do meu corpo”. Esta é uma das metas que diversas pessoas colocam nos pensamentos ou no papel antes de virar o ano. “Agora será diferente, este ano serei uma nova pessoa”, é o que muitos pensam e falam. Entretanto, nem todos conseguem colocar isso em prática. Muitas vezes, por não saber por onde começar ou o que fazer; muitas vezes pela falta de dedicação e prática constante. Alcançar um equilíbrio com o bem-estar físico pode parecer difícil no início, pois se trata de uma questão de comportamento. Porém, é importante deixar claro que não é nem um pouco complicado. Basta vontade, dedicação e seguir algumas dicas especiais. Por isso, acompanhe e coloque em prática o que falaremos a seguir, que você começará a notar uma grande mudança em sua vida.

Pratique exercícios físicos diariamente

Primeiro de tudo, jogue para o escanteio a famosa desculpa de que você não tem tempo. Sempre que isso vir à tona pense: e se fosse o seu filho ou algum outro parente em necessidade? Se ele precisasse que você praticasse exercícios todos os dias para se livrar de uma doença, você encontraria um tempo? Pois então pense que esse alguém precisando desse tempo é o seu corpo. Suplicando que você deixe o sedentarismo de lado e o salve através do exercício físico.

– Dica: encontre um hobby que você curta, que será mais fácil realizá-lo. Vamos deixar algumas sugestões: pilates, que pode ser feito por todas as idades, além de caminhada, corrida, natação, bicicleta, academia, levantamento de peso, esportes marciais, ginástica, dança, enfim, qualquer coisa que faça o seu corpo se movimentar. Essas atividades aumentam o metabolismo e evitam o sedentarismo. O seu corpo, com toda certeza, vai te agradecer no futuro.

IMPORTANTE: Caso você tenha algum problema de saúde, é de suma importância que você consulte profissionais para lhe orientar os exercícios que você pode fazer. Tudo é adaptável, você com certeza achará um esporte para você.

Cuide da sua alimentação

Temos que entender que o nosso corpo funciona como uma máquina e a alimentação é o combustível que nos mantém de pé, em pleno funcionamento. Pense bem: você daria gasolina batizada para o seu carro? Então por que você se permite comer tanta besteira? Saiba que se alimentar corretamente é o essencial.

Dannie Hansen, proprietário da Sundt, fabricante europeia de suplementos, lembra que você deve priorizar uma alimentação balanceada e rica em nutrientes. “Troque o quanto antes os alimentos calóricos e gordurosos por alimentos naturais e saudáveis. Sempre que puder evite os produtos industrializados. Hoje em dia, a maioria das pessoas comem errado na maioria das refeições. Quer comer uma fritura, tomar um refrigerante ou bebida alcoólica? Deixe para o fim de semana em uma refeição. Inverta a ordem, coma pelo menos seis dias da semana saudavelmente”, explica Hansen.

Ele ainda ressalta que o ideal é que você procure um nutricionista, que passará uma dieta voltada para você.

Beba (muita) água!

Você já deve ter ouvido falar que é preciso tomar pelo menos dois litros de água por dia. Saiba que isso não é uma verdade absoluta para todos. Explicamos o motivo: o cálculo varia de pessoa para pessoa. Um adulto saudável deve tomar cerca de 35 ml de água por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 70 kg deveria ingerir 2450 ml de água por dia.

A água é importante demais, além de hidratar, ela vai ajudar a tirar do nosso organismo toxinas e impurezas que ingerimos.

Durma o suficiente para seu corpo se recuperar

Quantas horas você dorme por noite? A Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos, criou uma tabela com os períodos de sono médios recomendados para cada faixa etária. Veja:

• Recém-nascido (0 – 3 meses): 14 a 17 horas por dia

• Bebê (4 – 11 meses): 12 a 15 horas por dia

• Primeira infância (1 – 2 anos): 11 a 14 horas por dia

• Idade pré-escolar (3 – 5 anos): 10 a 13 horas por dia

• Idade escolar (6 – 13 anos): 9 a 11 horas por dia

• Adolescentes (14 – 17 anos): 8 a 10 horas por dia

• Jovem adulto (18 – 25 anos): 7 a 9 horas por dia

• Adulto (26 – 64 anos): 7 a 9 horas por dia

• Idoso (a partir de 65 anos): 7 a 8 horas por dia

Com uma boa noite de sono você previne a obesidade, combate a hipertensão, ajuda a memória, evita a depressão, melhora o desempenho físico, controla o diabetes e combate as doenças cardiovasculares.

__

Pronto, basta seguir essas dicas e começar o ano de 2021 com o corpo renovado. O Você do futuro com certeza agradece.