Para uma negócios de sucesso, é imprescindível um contador qualificado para auxiliar no crescimento do empreendimento. Esse profissional, por sua vez, deve apresentar ao empresário que o procura, técnicas para gestão e geração de valor para seu negócio.

Com o cenário de pandemia, a dinâmica de trabalho das empresas mudou. Mas o período vai passar e, então, o que fazer e o que oferecer para elas no pós-pandemia”?

O contador especializado em controladoria e finanças e sócio do escritório DWC Estudos Especializados, Danilo Campos, aponta alguns serviços que o profissional contábil poderá oferecer e que deverão ser essenciais para retomada das empresas.

Planejamento tributário

Na retomada econômica, as empresas vão precisar mais do que nunca de um planejamento tributário para redução de gastos. Segundo Danilo, quando o assunto é pagamento de impostos, é preciso identificar os processos e histórico das corporações e, assim, criar um planejamento tributário adequado de modo a permitir uma economia ao empresário.

O profissional contábil também é importante, não apenas para identificar os impostos a serem pagos, mas também para evitar atrasos e multas. Por isso, as empresas devem explorar o conhecimento dele ao máximo nesse assunto.

Gestão financeira

O especialista também aponta que o controle financeiro vai determinar os limites do que é seguro e do que é arriscado para a empresa. O contador possui ferramentas para orientar sobre os próximos passos da empresa, as quais detalham informações importantes da saúde do negócio. Elas são:

– Fluxo de caixa;

– Capital de giro;

– Controle do estoque;

– Análise de custos;

– Balanço patrimonial;

– Contas a pagar;

– Contas a receber.

Cortar custos e maximizar lucros

O contador pode reconhecer restituições e incentivos fiscais que sua empresa tem direito. O empreendedor terá o apoio para perceber em quais momentos os custos podem ser diminuídos, aumentando, assim, a lucratividade da empresa.

Planejamento estratégico

De acordo com Danilo, todo negócio necessita de uma visão de futuro e uma técnica adequada para guiar os passos. Isso se chama planejamento estratégico e o contador é essencial para o crescimento da sua empresa neste momento.

“É claro que o papel do profissional contábil é muito mais amplo. Entretanto, já é possível perceber a importância de ter um apoio adequado quando o assunto é a parte financeira do seu negócio. O direcionamento correto é imprescindível para o crescimento e desenvolvimento de todas as empresas”, pontua o especialista.

