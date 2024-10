5 apps para pagar segunda via Copel com cartão – Em até 12x

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Os 5 apps para pagar a segunda via da Copel com cartão de crédito:

1. RecargaPay

2. PicPay

3. Inter

4. C6

5. Neon

Todos os aplicativos possibilitam dividir a segunda via da Copel em até 12 parcelas e aceitam pagamentos via Pix ou com o código de barras tradicional do boleto. Vale ressaltar que é possível quitar tanto o boleto gerado online quanto aquele emitido pelo sistema de agendamento da Copel.

Agora que você já sabe disso, vamos detalhar qual aplicativo é mais adequado para diferentes cenários e como aproveitar ao máximo cada um. E se ainda houver alguma dúvida no final, o site Pagamento Luz tem todas as informações necessárias para esclarecer.

1. RecargaPay

O RecargaPay possibilita o pagamento da 2ª via da Copel tanto por Pix quanto por boleto. Além disso, oferece um cashback de R$ 1,50 em pagamentos de contas realizadas por empresas registradas como PJ MEI na hora de fazer o pagamento de contas.

Outra vantagem é a opção de pagar contas com cartão de crédito, com uma taxa de 3,99% aplicável para boletos ou pagamentos via Pix QR Code. Ambos os métodos permitem parcelar a fatura da Copel em até 12 vezes.

O aplicativo também permite quitar contas de valores mais altos sem taxas adicionais usando o saldo em conta, sendo uma ótima alternativa para faturas de água mais elevadas.

Para realizar o pagamento, siga os passos:

Baixe e instale o app RecargaPay

Acesse sua conta no aplicativo

Navegue até a seção “Contas e Boletos”

Digite o código de barras da conta a ser paga

Escolha as opções de pagamento (divida em até 12x, se desejar)

Confirme a operação e aguarde o recebimento do comprovante

2. PicPay

O PicPay é a segunda alternativa para realizar o pagamento da 2ª via da Copel. Com ele, você pode aproveitar uma série de benefícios, como o parcelamento em 12x e a opção de utilizar qualquer cartão de crédito com uma taxa de 4,99%.

Dentro do app, você pode ainda solicitar um cartão de crédito exclusivo, que é aceito para todas as funcionalidades do aplicativo e isento de anuidade.

É uma opção atraente para quem quer aproveitar serviços adicionais oferecidos pelo app, como recargas de celular e compras de vales-presente.

Instale o aplicativo PicPay

Acesse “Pagar boletos”

Insira o código de barras da sua conta

Escolha o método de pagamento e o número de parcelas desejado

Confirme a transação

3. Inter

O Inter permite o pagamento da conta da Copel e oferece uma funcionalidade especial para quitar boletos, permitindo usar até 30% do limite de crédito, com um teto de R$ 5.000,00.

Uma das grandes vantagens é que o Inter não cobra tarifas adicionais para pagamento de contas, além de isentar os usuários de taxas de manutenção, tornando-se uma opção bastante econômica para quem faz pagamentos frequentes.

O cartão de crédito do Banco Inter também é livre de anuidade e faz parte do programa de pontos Inter Loop, onde você acumula 1 ponto a cada R$ 2,00 gasto, que podem ser convertidos em cashback, descontos na fatura, milhas aéreas e outros benefícios.

Para realizar o pagamento, siga os passos abaixo:

Instale o aplicativo Inter

Acesse “Pagar e transferir”

Clique em “Pagar Conta”

Insira o código de barras da fatura

Verifique as informações e finalize o pagamento

4. C6 Bank

O C6 Bank permite o pagamento da conta da Copel tanto via boleto quanto por Pix. Além disso, ao realizar pagamentos, você acumula pontos Átomos, o programa de recompensas do C6, que podem ser trocados por descontos ou serviços oferecidos pelo banco.

Quem paga a conta da Copel pelo C6 Bank também pode aproveitar outras vantagens, como a tag de pedágio sem mensalidade, uma excelente opção para quem viaja com frequência.

Outro benefício é a integração de diversas contas e serviços, facilitando a gestão financeira em um único aplicativo, ideal para quem administra múltiplas contas.

Para pagar seus boletos, o processo é bastante simples:

Instale o aplicativo C6 Bank

Selecione “Pagar contas”

Escolha “Pagar usando código de barras”

Digite o código e ajuste as informações de pagamento

Confirme as informações e aguarde o comprovante

5. Neon

A última opção para pagar a conta da Copel é o Neon. No Neon, o saldo disponível pode ser automaticamente investido, garantindo rendimentos enquanto você espera para pagar contas, como a da Copel.

O aplicativo permite o pagamento de contas, inclusive via Pix, sem cobrar taxas de manutenção, o que contribui para reduzir gastos extras.

Além disso, o Neon oferece uma segurança digital avançada, proporcionando uma camada adicional de proteção ao realizar pagamentos de contas importantes, como serviços públicos.

Para realizar o pagamento, siga os passos abaixo:

Instale o aplicativo Neon

Escolha a opção “Pagar Conta”

Insira o código de barras da fatura

Selecione o cartão de crédito e o número de parcelas desejadas

Confirme os detalhes e finalize o pagamento ao clicar em “Pagar”

Conclusão

Ao analisar os cinco aplicativos mencionados para o pagamento de contas de serviços como a Copel, fica claro que cada um oferece vantagens específicas que podem atender a diversas necessidades e preferências dos usuários.

Esses incentivos são especialmente interessantes para quem busca otimizar suas transações financeiras diárias, aproveitando recompensas, cashback ou descontos.

A integração dos pagamentos de contas com outras funcionalidades financeiras e de entretenimento demonstra uma evolução importante nos serviços bancários digitais, proporcionando uma experiência mais completa e conveniente para os usuários.