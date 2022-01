Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 25 de Janeiro de 2022

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Otan desloca navios de guerra e caças; EUA podem enviar tropas

Tempo de análise pelo TCU pode travar privatização, teme governo

Economistas veem inflação ainda mais longe da meta do BC neste ano

PEC dos combustíveis dribla LRF, avaliam tributaristas

‘Esse Orçamento é coerente com a postura de estagnação’

Tesourada retira um terço das verbas do Ministério do Trabalho

Governo prioriza verba de peso eleitoral

Destruição do Cerrado ‘empurra’ mosquito da dengue para cidades

Número de internados em leitos de UTI avança quase 600% em 1 mês

SP altera para 28 dias prazo entre doses pediátricas da Coronavac

Helicóptero do Ibama é incendiado no Amazonas

Lewandowski suspende decreto que liberava construção em cavernas

SP chega aos 468 anos em festa pela Independência e pelo Modernismo

Urnas eletrônicas dos EUA não são as mesmas do Brasil

MPF prepara cerco ao Telegram e sinaliza que pode bloquear serviço

Petição contra supersalários no setor público alcança mais de 300 mil assinaturas

Presidente cancela participação em cúpula internacional e escala Mourão em seu lugar

Rosa envia a PGR pedido para investigar Bolsonaro

O Globo

Manchetes: Orçamento: Bolsonaro corta no social e livra a política

Governo regulamenta visto de um ano para nômades digitais

Governo reserva R$ 1,7 bi para reajuste de servidor

BC lança serviço para encontrar dinheiro largado nos bancos

Menos para o social

Sem concluir Angra 3, governo planeja nova usina nuclear para 2031

Aneel pede redução da geração de energia por termelétricas

Análise da UFRJ aponta necessidade de lockdown

Bebê com Covid-19 morre

Risco que está no mapa: Estado volta a ter regiões em situação moderada para transmissão da Covid

Covid em crianças exige intervalo antes da vacinação

Hora da virada

Butantan tem doses suficientes de CoronaVac para faixa infantil

Superbactérias matam 1,27 milhão por ano

Garimpo mudou cor da água em Alter do Chão, diz MapBiomas

PMs acusados de chacina na Chapada dos Veadeiros

Onde há fumaça…: Fogo em helicóptero do Ibama levanta suspeita de vingança

SP tem crescimento de 31% de moradores de rua em dois anos

Amazônia Legal tem menor investimento por aluno

STF suspende mudanças que ameaçavam cavernas

Jefferson recusou vacina e contraiu Covid no presídio

Folha de S. Paulo

Manchete: Corte nos recursos para o INSS ameaça segurados

Seca no Sul ameaça ampliar perdas além da agropecuária

Estimativa para a inflação em 2022 se afasta mais da meta

Gasolina sobe nas bombas pela segunda semana seguida

Fed e Ucrânia levam tensão e instabilidade às Bolsas

Presidente corta verbas de pesquisas e combate a incêndios

Bolsonaro mantém no Orçamento previsão de reajuste para servidores

Teto de R$ 7.087,22 de aposentadoria é realidade para poucos

Cortes diminuem bolsas de pesquisa e prejudicam publicações

Verticalização avança e provoca debate sobre acesso a habitação

Governo de Jair Bolsonaro quer barrar reajuste de 33% no piso de professores

Bolsonaro mantém fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões e protege emendas

Botão anti-fake no Twitter gera temor de ações orquestradas

Valor Econômico

Bolsonaro mantém emendas e corta no social e educação

Dos R$ 3,184 bilhões vetados em relação ao que foi aprovado pelo Congresso em dezembro, 31% (R$ 988 milhões) dizem respeito ao INSS, o órgão mais afetado pelos cortes

Ucrânia e Fed afetam mercados

Nesta segunda-feira (dia 24), Wall Street chegou a ter forte queda, mas fechou no azul; o Ibovespa caiu 0,92% e o dólar subiu 0,87%

Boeing eleva aposta em carro voador

A fabricante americana de aviões destinou mais US$ 450 milhões a uma joint venture com foco no desenvolvimento de veículos aéreos autônomos (sem piloto) para transporte urbano

Faculdades terão alunos de outras instituições

O intercâmbio para disciplinas de um mesmo curso vale para instituições privadas e públicas, desde que tenham perfis semelhantes

A revolução que o metaverso prepara para o consumidor

Espaços virtuais e hiperrealistas oriundos dos games prometem transformar o comércio eletrônico de grandes varejistas; analistas dizem que declínio do formato atual favorece o “metacommerce”

Crescer vale mais que a “reforma da reforma”

Para economista, país tem que pensar no longo prazo, inclusive do ponto de vista sanitário

Ômicron e agro menos dinâmico levam Ibre a cortar projeção do PIB

Nova onda de contágio pode atrasar um pouco a continuidade de normalização dos serviços esperada para o primeiro trimestre, segundo instituto

Para analistas, Bolsonaro prioriza eleição

Especialistas em contas públicas apontam que presidente não mexeu no fundo eleitoral nem nas emendas de relator

Após anos de sofrência, áreas são afetadas por cortes relevantes

Vários setores de governo estão expondo publicamente que a situação alcançou patamares insustentáveis

STF suspende decreto que ameaça cavernas

Liminar de Lewandowski fala em “retrocesso na legislação” e vale até decisão pelo plenário do tribunal

Ibama perde R$ 17 milhões contra queimadas

Corte orçamentário ocorre no mesmo dia em que um helicóptero usado pelo Ibama foi incendiado Manaus, ataque visto como resposta a operações contra crimes ambientais

Menos de 50% da energia deve vir de hidrelétrica

Previsão da EPE para 2031 aponta avanço de setores em que consumidor gera sua própria energia

PEC dos combustíveis deve incluir ICMS

Governo tende a colocar imposto estadual no texto que enviará ao parlamento

(Ganhando relevância na corrida eleitoral Moro encomoda a esquerda)

PT e Centrão querem CPI para investigar Moro.Ex-juiz da Lava-Jato trabalhou na consultoria Alvarez & Marsal, que prestou serviços para companhias investigadas na operação.

Atividade desacelera nos EUA e na Europa com alta da ômicron

A retração foi particularmente significativa nos EUA, onde os setores de serviços e manufatura relataram um crescimento mais lento, por persistentes restrições no lado da oferta e uma onda de infecções afetando a demanda

OMS acredita que pior fase da covid pode acabar neste ano

Na contramão de outros europeus, Alemanha mantém restrições sanitárias

Infraestrutura logística, nada será como antes?

Existem 64 pedidos de ferrovias, totalizando R$ 180 bilhões de investimentos

Cientistas apontam “falsas polêmicas” da Embrapa

Em artigo, pesquisadores afirmam que movimento causou retrocessos e teve “impactos desastrosos” para as políticas de conservação no país

Grandes companhias começam a testar o metaverso no varejo on-line

Jogos eletrônicos são a porta de entrada para um novo ambiente virtual de negócios

Aluno poderá cursar disciplinas em faculdades distintas

Resolução do CNE já passou por consulta pública e deve ser homolagada pelo MEC até março

Juros e salários desafiam construtoras em 2022

Especialistas da FGV avaliam que contexto macroeconômico norteará os negócios neste ano

Boeing amplia disputa pela mobilidade urbana

A fabricante americana de aviões anunciou que investirá mais US$ 450 milhões na Wisk Aero

Só 5% dos cafeicultores já estão no ‘mundo 4.0’

É o que indica uma pesquisa do Rabobank, que atesta que o desafio da conectividade é grande no setor

Com nova tecnologia, 4Intelligence quer ‘prever’ oscilação de commodities

Meses depois de a startup passar a oferecer seus modelos preditivos também ao agro, setor já responde por 10% da empresa

Agrotóxico gera nova ‘fissura’ na cadeia de produção de soja

Saída para escassez de diquate divide produtor, indústria e governo

Sicredi faz sua 1ª emissão de bônus verde no exterior

Desde 2019, o Sicredi já captou quase US$ 400 milhões com instituições internacionais

Senacon notifica Acesso pelo vazamento de 160 mil chaves Pix

Instituição de pagamento terá 15 dias para prestar esclarecimentos sobre episódio ocorrido entre os dias 3 e 5 de dezembro

Em 2022, uso do cartão deve chegar a 60% do consumo

Setor já respondeu em 2021 por mais da metade de todo o volume de recursos movimentados pelas famílias brasileiras