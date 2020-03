A Polícia Militar prendeu no início da noite da última terça-feira (03/03), por volta das 19h30 hs, uma mulher de 38 anos, com um mandado de prisão na Rua Florianópolis na Vila Mesquita em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM dos Soldados Guimarães e Esteves sob o comando do Soldado Mandelli, estavam em patrulhamento pelo endereço acima mencionado quando visualizaram a mulher em atitude suspeita, utilizando uma tornozeleira eletrônica.

Em busca pessoal, nada de ilegal foi localizado com ela, mas em consulta ao sistema, foi encontrado um mandado de prisão relacionado a furto qualificado expedido pela Comarca de Cambé em seu desfavor.

Em 2011, ela foi acusada de furtar R$ 180,00 em dinheiro e 1 aparelho celular Powerpack avaliado na época em R$ 380,00. Em 2017 foi entregue a Justiça por meio de um mandado de prisão expedido contra ela pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da 2ª Vara de Itápolis com uma condenação de 2 anos, 7 meses e 29 dias em regime semi-aberto.

Já no ano de 2018, foi presa com um mandado de prisão expedido contra ela relacionado a tráfico de drogas. Na ocasião a mulher cumpria pena por tráfico de entorpecentes e recebeu uma ordem judicial de prisão com a intenção de revogação de benefício.

E no ano de 2019 também foi detida por meio de outro mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de furto.

Diante dos fatos, ela recebeu a voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados, onde encontra-se a disposição da Justiça.