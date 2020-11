Todo fim de ano a residência de um casal de 76 anos de idade e apaixonados pelo Natal, moradores de Cambé, vira ponto turístico e atrai pessoas de várias regiões. Decorado com muitas luzes e enfeites, o imóvel ganha destaque principalmente durante a noite e chama a atenção de crianças e adultos do município e de outras regiões.

Quintal extenso, grama verdinha e um casal muito simpático e acolhedor, é assim a casa da família Amadeu, na Rua da Ermida no Parque Residencial Cambé. O lugar que já se destaca na cidade, ganha uma decoração especial de Natal há aproximadamente 16 anos. Carlos Amadeu e Maria Bibanco Amadeu, fazem questão de manter a tradição e recebem centenas de pessoas todos os anos, entre novembro e janeiro.



O Senhor Carlos informou ao Portal Cambé, que a tradição começou nos anos 2000, onde na época, sua esposa deu a idéia, que gosta muito de enfeitar, trazer a recordação do Natal e a alegria às pessoas e ter a satisfação de receber o público, inclusive as crianças. “Já fazem 16 anos que decoramos nossa casa e queremos continuar nos próximos anos a decorar e receber muitas pessoas, o Natal é vida”, disse o Senhor Carlos.

Na casa até o bom velhinho comparece. Aliás, o lugar é conhecido na cidade como a casa do Papai Noel. Crianças de todas as idades, adultos e idosos visitam a casa. Os pequenos ficam encantados. Já os mais velhos, se emocionam e segundo Carlos, são os que mais comparecem.

“Todos os dias as pessoas vêm e me agradecem, os adultos se emocionam. Quando chega essa época não têm como não entrar no clima. Ficamos vulneráveis, emotivos”, afirma o dono da casa. Fotos são praticamente obrigatórias para quem visita o local, afinal quem não quer ter uma lembrança.

A casa foi enfeitada, por dentro e por fora, com milhares de lâmpadas de led, árvores de Natal, estrelas, bonecos, laços, trenó, etc., tudo feito pelo casal. Todo ano tem novidade.

“Essa casa é muito bem enfeitada e todo ano eu venho e trago toda a família para ver essa maravilha em nossa cidade”, disse a técnica de enfermagem Carina de Jesus Santos Duarte.

Devido a pandemia, as visitas estão sendo possíveis somente do lado de fora da residência.

A família agradece à todos pelas visitas e por fazerem as crianças, adultos e idosos felizes e emocionados, por serem contagiados pelo espírito Natalino e não esquecer que o protagonista da história é Jesus.