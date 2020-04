A ACIC entrega ao prefeito de Cambé sugestões de medidas para a abertura do comércio, no dia 08/04/2020 em reunião na Prefeitura, entregou ao Prefeito José do Carmo um relatório com sugestões de medidas para a abertura do comércio de Cambe. As sugestões apresentadas são pautadas na segurança de colaboradores e clientes contra o covid-19.



REGRAS GERAIS:

Todos os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços deverão observar rigorosamente as normas sanitárias e de saúde pública, alertando todos os seus colaboradores da necessidade de cumprimento dessas regras (lavar constantemente as mãos com a água e sabão, usar preferencialmente toalhas de papel para secá-las), uso obrigatório de máscaras, dando preferência às caseiras e deixando as profissionais para equipes de saúde, e ainda disponibilizar álcool gel em todos os ambientes para seus colaboradores e clientes, realizar a limpeza e higienização constante nas dependências e equipamentos como telefones, cadeiras, teclados, maçanetas e outros, e controle rígido de acesso a terceiros.



PARA O COMÉRCIO:

Horário de rua (segunda-sexta): 10h às 16h com efetivo reduzido;

Fixar um aviso com area e capacidade do estabelecimento (um cliente para cada 10 metros quadrados);

controlar a entrada de clientes somente por uma porta; onde for possível, manter as portas abertas pela metade (meia porta), desde que o local seja ventilado e arejado;

Sábado 09h às 13h;

Todos os estabelecimentos deverão afastar do trabalho seus colaboradores no grupo de risco;

Todos os estabelecimentos devem disponibilizar álcool em gel em vários pontos para os clientes e funcionários.

Todos os estabelecimentos, se possível, deverão fornecer máscaras para seus funcionários e atendentes.

Controle de acesso e aglomerações, reforçando o controle de entrada no estabelecimento;

Shoppings, escolas e academias seguem decreto estadual;



PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS:

Priorizar trabalho remoto (home office);

Afastar colaboradores na zona de risco e deixando-os trabalhar remotamente;

Diminuir o número de colaboradores no mesmo espaço físico, guardando uma distância segura entre eles;

Observar rigorosamente as normas de saúde pública, com disponibilização de álcool gel em todos os seus atendimentos, limpeza e higienização dos locais em que realizou os serviços.



PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (Particular e Pública):

Seguir as recomendações das autoridades na área de Saúde.



PARA RESTAURANTES, PADARIAS E SIMILARES:

Para servir dentro do estabelecimento o alimento, observando todas as regras de distanciamento entre pessoas, disponibilidade de alcool gel, água e sabão, segundo tosas as recomendações da OMS;

Revezamento da jornada de trabalho dos colaboradores (escala de revezamento);

Distanciamento seguro entre as mesas de 2(dois) metros;

Horário de rua (segunda-sexta): 10h às 16h com efetivo reduzido;

Sábado 09h às 13h;

Todos os estabelecimentos deverão afastar do trabalho seus colaboradores no grupo de risco.

Todos os estabelecimentos devem disponibilizar álcool em gel em vários pontos para os clientes e funcionários.

Todos os estabelecimentos, se possível, deverão fornecer máscaras para seus funcionários e atendentes.

Controle de acesso e aglomerações em lojas grandes ou de departamentos, reforçando seguranças na porta.

Shoppings, escolas e academias seguem decreto estadual.

Higiene das superfícies de mesas;

Trocar as toalhas a cada novo cliente;

Trabalhar com 50% da capacidade média de clientes, para evitar aglomeração. Se necessário controle na porta;

Colocar demarcações no chão com espaçamento de 1,5 metros entre os clientes que estiverem aguardando na espera (dentro do estabelecimento ou na calçada de via publica);

Afastar funcionários do grupo de risco;

Refeição retirada no local – organização com espaçamento seguro entre os clientes e Informativos com orientação (espaçamento de 1,5mt);

Fixar cartazes com procedimentos de higiene das mãos com alcool gel e nos banheiros para clientes e colaboradores;

Higienizar e desinfetar o estabelecimento;

Fechar o playground e o espaço kids para evitar contato entre crianças;

Álcool gel na entrada do estabelecimento e à disposição do cliente e colaboradores;

Desinfecção de talheres, pratos e copos (utensílios em geral) com álcool e uso de equipamentos apropriados, seguindo as normas da Vigilância Sanitária local;



PARA INDÚSTRIAS:

Operacional:

Manutençào de todas as atividades, com o efetivo trabalho dos profissionais ligados à atividade principal do estabelecimento, como montadores, soldadores, operadores de máquinas e costureiras.



Áreas administrativas:

Manter em home office durante o período crítico da pandemia, nos próximos dois meses, com retorno planejado e gradativo;

Quando retornar, utilizar horário alternativo aos picos dos meios de transporte.



Profissionais com atividades externas:

Manter durante os dois próximos meses o número de visitas externas presenciais reduzidas e esses profissionais em home office;

Utilizar o máximo possível as ferramentas de comunicação on-line para contato com clientes, reuniões e necessidades afins;

Evitar viagens a estados ou cidades que possuem maior risco de contaminação.



Profissionais considerados grupos de risco:

Manter uma lista atualizada dos profissionais com risco de saúde;

Idosos, diabéticos, hipertensos devem ficar afastados nos próximos meses. Caso o retorno seja necessário, providenciar soluções para minimizar as chances de contágio durante o período epidêmico.





PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL:

Utilizar termômetros na portaria para impedir a entrada de funcionários com febre. Recomenda-se o termômetro de testa, que pode ser utilizado à distância, das marcas GTEC, OMRON ou INCOTERM;

Realizar um protocolo de higienização antes das atividades, com lavatórios na portaria;

Disponibilizar álcool gel em áreas de bebedouros e sanitários, com cartazes orientando o uso;

Higienizar com frequência equipamentos de proteção como óculos, máscaras, luvas, equipamentos de transporte de materiais e ferramentas com álcool;

Limpar com frequência maçanetas, corrimãos e escadas;

Montar refeitórios em locais abertos e ventilados;

Evitar trabalhos em locais com pouca ventilação, como subsolos;

Elevador de obra deve ser utilizado com espaço mínimo de 2 metros entre as pessoas, preferir o uso de escadas;

Retirar bancos com muitos assentos para evitar aglomeração;

Reforçar a limpeza nas áreas de uso comum;

Evitar apertos de mãos e abraços;

Evitar reuniões em grupo, eventos e treinamentos.

Escalonar a entrada de funcionários para não ter aglomeração;

Evitar o uso de transporte coletivo em horário de pico;

Garantir espaço mínimo de segurança de 2 metros entre as pessoas.





RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Esterilizar o equipamento de ar condicionado com Hipoclorito de Sódio 1% diariamente;

Evitar o compartilhamento de canetas, computadores, teclados, mouses e outros itens de uso pessoal;

Limpar com álcool as maçanetas de portas e corrimãos;

Arejar o ambiente com janelas abertas o maior tempo possível;

Providenciar máscaras durante o período de pandemia para todos, com troca regular dentro das normas de utilização;

Providenciar álcool gel em locais estratégicos para garantir o fácil acesso;

Ter um protocolo de higienização antes da jornada de trabalho;

Ter um protocolo de higienização constante dos locais de maior acesso, como vestiários, refeitórios, portarias e banheiros;

Ter um protocolo de higienização constante, seguindo as normas de saúde, durante o horário de trabalho. Exemplos: parada para café, refeições e reuniões;

Criar um comitê de crise dentro da empresa, com reuniões regulares, para mitigar, alterar ou sugerir melhorias necessárias durante o período de pandemia;

Criar protocolos especiais de atendimento e treinar os profissionais da portaria para o recebimento de mercadorias;

Reduzir a entrada de fornecedores e visitantes durante o período de pandemia;

Providenciar protocolos para entrada e checagem de visitantes;

Evitar ou reduzir o trânsito livre nas dependências da empresa;

Criar local único de atendimento aos visitantes, com higienização constante;

Maximizar atendimento via aplicativos de reuniões on-line;

Providenciar comunicação visual em áreas de grande circulação visando continuar a educação de proteção à saúde;

Ter meios de comunicação rápidos para ações de apoio e educação sobre a pandemia ou em caso de alterações necessárias para garantir o bem estar de todos;

Evitar que notícias falsas se espalhem.



Em caso de suspeita:

Orientar os trabalhadores a comunicar imediatamente o superior diante de qualquer sinal de contaminação ou contato com alguma pessoa suspeita de contágio;

Afastar imediatamente por pelo menos 48 horas qualquer trabalhador que tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, orientando a procurar o serviço médico.



Cuidado ao voltar para casa:

Não tocar em nada antes da higienização;

Tirar a roupa e calçado e por sugestão, colocá-los em sacolas plástica, separadamente de outras roupas e mantê-las, por um período no recepiente, antes de sua lavagem;

Deixar a bolsa, carteira e chaves em uma caixa na entrada da residência, por um período razoável, antes de adentrar os objetos;

Tomar banho assim que chegar;

Higienizar celulares e óculos e acessórios;

Higienizar embalagens, produtos e alimentos que trouxer de fora antes de armazená-los na residência.

São as alegações e sugestões que essa Associaçào Comercial apresenta, e espera de Vosaa Excelência e toda a honrosa equipe, providências.

Clique no link para baixar as medidas

Presidente ACIC

Pedro Mazei

Fonte: ACIC Cambé