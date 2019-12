Apos receber informações da Força Tática da Polícia Militar de Dianopolis – Tocantins, de que um indivíduo daquele estado estaria se deslocando para Londrina de ônibus, com o intuito de adquirir substâncias entorpecentes que seriam levadas para Tocantins, equipes da Denarc de Londrina iniciaram diligências para identificar o suspeito, sendo que no dia 17/09, quando desembarcou do ônibus que fez o trajeto Londrina – Brasília, L. L. C (22 anos) foi identificado e também foi constatado que o mesmo esta acompanhado por outro homem, posteriormente identificado como B. S. C (19 anos).

Os suspeitos após desembarcarem se hospedaram em um hotel localizado nas proximidades da estação rodoviária; as equipes permaneceram em vigilância até que às 18 horas do dia 18/12 os elementos foram visualizados deixando as dependências do hotel e entrando em um veículo GM Celta, da cor prata estacionado há poucos metros da entrada do hotel; ao deixarem o veículo, portavam uma sacola plástica de cor verde. As equipes então resolveram por abordar os suspeitos e o condutor do Celta, identificado como P. H F (28 anos), na sacola plástica foram localizados 06(seis) tabletes de substância análoga a maconha, que pesados totalizaram 4.140kg (quatro quilos e cento e quarenta gramas) ; sendo indagado, P H F confessou que em sua residência havia uma arma de fogo. A equipe deslocou até o local no município de Cambé, no Jardim Alvorada, e nas buscas encontraram um revólver calibre 357;

Ainda durante as diligências um segundo imóvel, também na cidade de Cambé, no Jardim Planalto Verde, foi vistoriado e no local foram encontrados fundos falsos sob o piso, onde foram localizados mais drogas, balança de precisão, material para embalagem embalagens e explosivos.

No total foram apreendidos 5 kg de maconha, e 7 kg de cocaína, um revólver calibre 357, 150 munições de vários calibres, quatro mil reais em espécie, além dos explosivos C4.

Três pessoas foram presas, um veículo Celta e uma motocicleta foram apreendidas.