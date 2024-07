A Operação Força Total V é lançada em Cambé com a participação da 11ª Cia Independente da Polícia Militar

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está participando da “Operação Força Total V – Polícias Militares a serviço do Brasil”, uma ação coordenada a nível nacional que envolve corporações militares de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. O lançamento da operação em Cambé ocorreu no calçadão da cidade, na manhã desta quinta-feira (25).

A “Operação Força Total V” tem como objetivo a preservação da vida e o cumprimento das leis, fortalecendo a atuação das polícias militares em todas as regiões do país. A ação visa criar um ambiente de ordem pública e segurança, essenciais para o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento das comunidades. Além de promover a segurança, a operação pode ter efeitos positivos em setores como turismo, comércio e lazer, contribuindo para a geração de empregos e a melhoria das condições de vida.

No Paraná, a PMPR está mobilizando suas unidades para realizar ações em Curitiba, Região Metropolitana e demais municípios do interior do estado. A ênfase está no policiamento de proximidade, com a intensificação das atividades em áreas de grande circulação, centros comerciais e bairros. As ações têm como objetivo prevenir delitos e demonstrar a capacidade da instituição de responder eficazmente a situações de ilegalidade.

Durante a operação, serão utilizadas diversas modalidades de policiamento, incluindo patrulhamento a pé e motorizado, com o emprego de veículos, motocicletas, barcos, aeronaves e outras tecnologias. Essas medidas visam não apenas reforçar o policiamento ostensivo com base em dados estatísticos e análise criminal, mas também aumentar a presença policial, desestimular atividades criminosas e facilitar o acesso da comunidade aos serviços da corporação, promovendo a integração entre a polícia e a população.