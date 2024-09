A Primavera está chegando! E a Exposição de Rosas do Deserto em shopping de Londrina também

0:00

Entre os dias 23 e 29 de setembro, centenas de exemplares da flor estarão expostos no shopping

Nesta Primavera, o Royal Plaza Shopping estará ainda mais florido com a Exposição de Rosas do Deserto. Centenas de exemplares estarão expostos no Espaço de Eventos, no piso térreo.

As Rosas do Deserto são plantas originárias da África e da península arábica e florescem quase o ano todo. E segundo os amantes da planta, é uma flor de fácil manejo.

De acordo com a organização da Exposição, uma imensidão de cores e formatos de Rosas do Deserto estarão expostas. Além de admirar as Rosas do Deserto, os clientes poderão comprar um exemplar para levar para casa. Os preços variam entre R$ 5 e R$ 100.

A exposição será entre os dias 23 e 29 de setembro, das 9 às 18 horas e a entrada é de graça.

Serviço:

Exposição de Rosas do Deserto

De 23 a 29 de setembro

Horário: das 9 às 18 horas

Local: Praça de Eventos do Royal Plaza Shopping no piso térreo

Endereço: Royal Plaza Shopping, Rua Mato Grosso, 310