A VII Semana de Conscientização sobre o TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) começa hoje (03) e vai até sexta-feira (07) em Cambé. A Lei Municipal n°2709 de 2014 oficializa agosto como o mês a receber esse evento. A Semana tem a intenção de discutir e refletir sobre o transtorno, abordando aspectos clínicos e sociais.Cíntia Daquana, coordenadora do Núcleo de Educação Especial e de Estudos do Desenvolvimento Humano, explica que o evento é importante para repensar sobre o diagnóstico da TDAH e o aumento da medicalização de crianças e adolescentes. “Temos que pensar no quanto nossas crianças são capazes de se desenvolverem quando a família, a escola e a sociedade caminham juntas”.

No sétimo ano do evento, o tema abordado será sobre a influência do cenário pandêmico nas relações interpessoais e nas formas de agir e sentir. Serão disponibilizados vídeos informativos no canal do YouTube (youtube.com/channel/UCALgxXWeaGbUAU3E7zTUe8A) e no Facebook (facebook.com/educacaocambe). Para a equipe escolar, também será disponibilizado outros materiais de estudo, como artigos e filmes.

Na sexta-feira (07) às 18h foi organizada uma live para discutir sobre a relação entre atividade física, saúde mental e isolamento social. A live terá a participação de quatro professores.