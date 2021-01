Ação criativa leva mensagem da Campanha “Janeiro Branco” por toda Cambé

Chegamos ao final do mês, mas como o tema “saúde mental” deve ser pauta sempre por sua tamanha relevância, a Coluna Bonita Ideia foi conversar com a psicóloga Daiane Duarte que, inclusive, criou uma ação mega criativa relacionada à Campanha “Janeiro Branco”!

• Mas o que é a Campanha “Janeiro Branco”?

Em 2021 celebra-se a 8ª edição da Campanha Janeiro Branco, com o lema “Todo Cuidado Conta”. A ação deste ano, busca destacar a importância da busca pela saúde.

• A campanha que foi criada em 2014, por um grupo de psicólogos de Uberlândia (MG), e faz alusão ao início do ano, considerando janeiro como uma “página em branco” para ser preenchida com novas metas, objetivando o bem-estar não serve apenas como modismo, mas tem função real de mobilizar todos sobre a importância da busca pela saúde mental, em outras palavras, a busca pela manutenção de seus pensamentos, sentimentos e ações.



De acordo com a psicóloga, a ação que se trata da disponibilização de cartazes que pautam a Campanha Janeiro Branco por pontos estratégicos em Cambé, tem como objetivo lembrar as pessoas sobre a importância da saúde mental e como podemos fazer isso de forma leve. “A campanha colabora com conscientização das pessoas sobre como o cuidado com a nossa saúde mental é necessário, e que muitas vezes acaba sendo negligenciada. Então, queríamos promover “doses”, lembretes sobre como é bom estar com a saúde mental em dia”!

A Coluna Bonita Ideia se deparou com um dos Cartazes da campanha e viu como as pessoas gostam de entrar em contato com mensagens e conteúdo que mostram que é possível evoluir na questão saúde emocional. Então, questionamos Daiane Duarte sobre a consciência das pessoas não somente sobre a Campanha “Janeiro Branco”, mas também sobre o que é saúde mental. “Ter uma boa saúde mental vai muito além de apenas ter ausência da doença mental, pois, também está relacionada à maneira que lidamos com as exigências e desafios do nosso cotidiano, com as nossas emoções e com a maneira que nos organizamos e nos cuidamos”.

E a Psicóloga continua. “É muito simples avaliar se você está em dia ou não com sua saúde mental, para isso você pode iniciar analisando algumas situações relacionadas à sua rotina. Comece observando o que você tem feito para cuidar de si mesmo e faça perguntas como: Tenho me alimentado bem?; estou tendo boas noites de sono?; pratico exercícios físicos com regularidade?; possuo tempo de lazer?;tenho me relacionado com pessoas que me fazem sentir bem?; tenho me sentindo muito agitado o irritado?; como tenho agido frente aos desafios do dia a dia? E, se responder negativamente a maioria das perguntas, ou se apresenta dificuldade em uma ou mais situações citadas acima, é importante buscar avaliação de um profissional de psicologia”.

Gente, além dessas “provocações de ouro” que Daiane acaba de promover aqui, a Psicóloga fez questão de lembrar as empresas que se despuseram em fazer parte desta ação tão simples, mas eficaz, que é a disponibilização de mensagens que incentivam as pessoas a buscarem por sua saúde mental. “ Cito aqui as empresas que puderam ceder espaço para nossos cartazes sobre a Campanha “Janeiro Branco”! A Gráfica Fattorprint que foi uma incrível parceira, a Academia Bio Fitness, Art Bela- Salão de Beleza, Atêlie Débora Duarte, o Cenaic -Escola de Cursos Profissionalizantes, Farmácia Holifarma , Hotel Solarium, Isabela Bucioli Makeup, Neuza Salgados , Posto Opala 29, Tok final e Up Cont contabilidade”.

Enfim, pessoal, pesquise cada vez mais sobre o tema #saúdemental e mande suas dúvidas ou sugestões de temas sobre o assunto para a Psicóloga Daiane Duarte @psicologa_daianeduarte.