Ação da Polícia Civil em Cambé Resulta em Apreensão de Drogas e Prisões

Em uma operação realizada no dia 2 de outubro de 2024, na cidade de Cambé (PR), agentes da polícia civil efetuaram a prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu após uma investigação do setor de inteligência que indicava a existência de atividades ilícitas em uma residência localizada no bairro Jardim Santo Amaro.

Durante a abordagem, foram encontrados no imóvel 315 gramas de uma substância análoga à cocaína, já fracionadas em 286 porções prontas para venda. Além disso, uma pequena quantidade de maconha, totalizando 18 gramas, foi apreendida. No local, também foram recolhidos quatro aparelhos celulares, que, segundo os suspeitos, haviam sido trocados por drogas por usuários.

O material apreendido, juntamente com os três suspeitos, foi encaminhado para a delegacia, onde foram tomadas as devidas providências. Entre os objetos apreendidos, constava um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, evidenciando a organização das atividades criminosas.

A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Paraná, delegacia de Cambé, com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes na região. A polícia segue investigando o caso e reforça que ações de inteligência continuarão sendo realizadas para garantir a segurança da população.