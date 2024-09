Ação da Polícia Militar em Cambé resulta na prisão de suspeitos de violência sexual

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na manhã do dia 14 de setembro de 2024, uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR), pertencente ao 2º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) e à 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi acionada para atender um caso de estupro no bairro Parque Residencial Ana Rosa, em Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência se deu nas proximidades da empresa Costa Rica, na Rua Arcenio Gomes da Silva.

A vítima, uma mulher de 42 anos, relatou que havia conhecido um homem em uma conveniência, mas decidiu ir embora após notar que ele estava sendo cobrado por dívidas. No caminho para casa, três homens em um carro prata, um dos quais ela reconheceu como cliente da barbearia de sua filha, ofereceram-lhe carona. Após aceitar a carona, a mulher foi levada para um local isolado, onde começou a ser agredida verbal e fisicamente.

Segundo o depoimento da vítima, os agressores a forçaram a cavar o que eles diziam ser sua cova, e ela foi ameaçada de morte diversas vezes. Os suspeitos proferiram xingamentos e a agrediram de diferentes maneiras até que ela desmaiou. Ao acordar, a mulher percebeu que estava com as roupas retiradas. Em determinado momento, a vítima relatou que um dos agressores perguntou “Cadê minha arma? Vou matar essa filha da puta”, enquanto procurava algo no porta-luvas do veículo.

No dia seguinte, pela manhã, desorientada e com diversos ferimentos, a mulher conseguiu fugir e foi encontrada vagando pelas ruas do Parque Industrial de Cambé. Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, prestou socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi atendida pela equipe médica e levada à Santa Casa de Cambé.

A filha da vítima, presente no local, auxiliou nas investigações e informou à polícia que um dos suspeitos seria um cliente da barbearia. Com base nas informações fornecidas, a equipe de rádio patrulha da Polícia Militar localizou dois suspeitos. O primeiro abordado confessou ter participado do ato, alegando que o ato foi consensual, enquanto o segundo suspeito apenas observou. Ambos apresentavam marcas de arranhões, que inicialmente atribuíam a brigas anteriores, mas a vítima os reconheceu.

Os dois suspeitos foram encaminhados à central de flagrantes para as devidas diligências. A Polícia Militar continua as investigações para identificar e capturar o terceiro envolvido.