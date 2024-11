Ação Rápida da Polícia Militar salva homem com ferimento grave no braço em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Durante patrulhamento, a equipe composta pelo Cabo Ferreira, Soldado Fernandes e Soldado Moraes foi abordada por uma mulher que pedia ajuda para seu namorado, que apresentava um ferimento grave no braço com intensa hemorragia. Ao verificar a situação, os policiais constataram que a artéria braquial do homem havia sido atingida. Demonstrando rapidez e preparo, a equipe utilizou um torniquete e gaze de combate para estancar o sangramento, estabilizando a vítima até a chegada do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE).

O homem foi encaminhado à Santa Casa, onde médicos confirmaram a ruptura da artéria braquial. Segundo a equipe médica, a intervenção rápida e eficiente dos policiais foi crucial para salvar a vida do homem, que corria sério risco de morte devido à gravidade da lesão.