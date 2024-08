ACIC  e Ponto de Atendimento ao Empreendedor disponibilizam Palestra sobre “O poder da Escolha” na vida pessoal e profissional

0:00

O conhecimento pode ser adquirido de diferentes formas, pode ser por meio da leitura de um bom livro, através de um curso extenso, e, também, por meio de palestras e capacitações. E na próxima terça-feira, dia 27, tem Capacitação GRATUITA na ACIC: “O Poder da Escolha”, COM Jair Moretti.

Segundo a Associação Empresarial de Cambé- ACIC, na palestra, o coach, abordará o impacto das escolhas no seu bem-estar e consequentemente, em todas as áreas da vida. O cronograma completo do evento conta com os seguintes temas: a importância das escolhas no dia a dia, como as decisões impactam nossa saúde, a influência das emoções e sua frequência vibracional, técnicas de desbloqueio emocional e ferramentas para equilibrar sua vida.

Absorva técnicas e informações que impactarão a vida da sua empresa! O Curso é aberto também para não associados.

🗓 Data: 27/08/2024

🕐 Hora: 18:00 horas

📍 Local: ACIC – Av. Inglaterra, 1020 – Centro- Cambé ( mesmo prédio da Pernambucanas)

Link para inscrição gratuita: https://forms.gle/rg23RxgbrcHU6f9f8

Informações sobre disponibilidade de vagas: (43) 9 9836-6578 .