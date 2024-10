Acidente Auto x Trem é Registrado no Jardim Santa Isabel em Cambé, PR

0:00

Na noite desta terça-feira, um acidente envolvendo um automóvel e um trem foi registrado no cruzamento da linha férrea na região do Jardim Santa Isabel, em Cambé, Paraná. O incidente ocorreu em um local conhecido por sua boa visibilidade e sinalização adequada, com placas verticais e horizontais que indicam a necessidade de parar e verificar antes de atravessar a linha férrea.

A vítima, identificada como Waldery, um homem de 60 anos, sofreu ferimentos consideráveis, incluindo uma lesão importante na órbita do olho, edema com contusão forte e uma hemorragia que pode indicar um possível traumatismo craniano. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Cambé. De acordo com o Sargento de Paula, do Corpo de Bombeiros de Cambé, a vítima estava consciente, orientada, porém agitada no momento do resgate.

Em entrevista, o sargento relatou que o condutor do trem tentou alertar o motorista do veículo com buzinas contínuas, mas o impacto foi inevitável. O trem colidiu com a parte frontal do automóvel, no lado do passageiro. Felizmente, o motorista do trem não sofreu lesões.

O local onde ocorreu o acidente é amplamente sinalizado e iluminado, sendo um cruzamento de alta visibilidade. O Sargento de Paula destacou que a principal causa de acidentes desse tipo é a falta de atenção dos condutores ao atravessarem a linha férrea. Ele reforçou a importância de seguir as recomendações de segurança: “Pare, olhe e escute”, como indicam as placas. A diferença de massa e força entre um trem e um veículo, mesmo grande, como caminhonetes e caminhões, pode ser fatal em caso de colisão.

Apesar da gravidade do acidente, a vítima não ficou presa nas ferragens e conseguiu sair do veículo por conta própria. O Corpo de Bombeiros precisou deslocar um membro da equipe de resgate para acalmar a vítima durante o transporte para o hospital, devido ao seu estado de agitação.

O acidente reforça a importância da prudência e da atenção ao atravessar cruzamentos ferroviários, mesmo em locais bem sinalizados e de boa visibilidade.