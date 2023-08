Acidente de Engavetamento na PR 445, km 81+700m, em Cambé

CAMBÉ – Um acidente do tipo engavetamento foi registrado na tarde desta quarta-feira, 02/08/2023, por volta das 17h45min, na rodovia PR 445, no município de Cambé.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o acidente envolveu três veículos:

🚗 Veículo 01: Mercedes Benz/712, com placas de Arapongas-PR, conduzido por M. S. L., um homem de 23 anos, que não sofreu ferimentos e foi liberado no local.

🚗 Veículo 02: Volkswagen/Saveiro, com placas de Cambé-PR, conduzido por M. A. L., um homem de 44 anos, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à U.P.A. Sabará de Londrina. Além do condutor, o veículo transportava J. M. P. S., um homem de 40 anos, com ferimentos médios, também encaminhado à U.P.A. Sabará de Londrina.

🚗 Veículo 03: Renault/Kangoo, com placas de Presidente Prudente-SP, conduzido por E. L. B., um homem de 54 anos, que não sofreu ferimentos e foi liberado no local.

Os testes etilométricos realizados nos condutores resultaram em 0,00 mg/l para o condutor do veículo 01 e 0,00 mg/l para o condutor do veículo 03. Já o condutor do veículo 02 foi encaminhado para cuidados médicos.

Segundo a síntese dos dados colhidos no local, o veículo 01 trafegava na rodovia no sentido de Cambé ao Trevo da Warta, quando colidiu contra a traseira do veículo 02, que por sua vez colidiu contra a traseira do veículo 03, ambos trafegando à sua frente. A pista estava em boas condições, com velocidade de 70 km/h, sendo uma pista dupla, nivelada e reta.

As autoridades informam que o tempo estava bom no momento do acidente.

É importante que os condutores redobrem a atenção no trânsito e respeitem as normas de segurança para evitar acidentes como este. A Polícia Rodoviária Estadual segue atuando para garantir a segurança nas estradas do estado.

#AcidenteRodoviário #SegurançaNoTrânsito #PolíciaRodoviáriaEstadual #PR445 #Cambé #Jornalismo #Notícias #TrânsitoSeguro #DirijaComResponsabilidade #BomDia