Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas na Rua Belo Horizonte em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado durante a tarde desta quarta-feira (29/12), por volta das 16h20, na Rua Belo Horizonte esquina com a Travessa Dom Pedro II (próximo do Corpo de Bombeiros) em Cambé.

De acordo com as informações uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS de cor preta acabou colidindo contra um veículo FORD/FIESTA HA 1.6L SE A de cor prata.

As vítimas, E. F. D. S. de 39 anos do sexo masculino e R. A. Q. D. S. de 19 anos do sexo feminino, sofreram apenas ferimentos considerados leves e foram atendidos pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, eles passam bem.