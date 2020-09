Um acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (08/09), por volta das 8h00, na Rua França esquina com a Rua Estados Unidos no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, uma mulher de 25 anos por nome de T. A. G. e o rapaz de 29 anos por nome de R. M. F. D. S. acabaram sofrendo ferimentos leves e foram socorridos pela equipe do SIATE.

Duas motocicletas, uma HONDA/CG 125 de cor azul e uma HONDA/BIZ 125 ES de cor preta acabaram colidindo.

Apesar do susto, as vítimas passam bem.