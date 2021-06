Acidente de trânsito deixa mulher levemente ferida no Jardim Silvino em Cambé

Com o impacto, S. R. R. de 31 anos do sexo feminino, acabou sofrendo ferimentos considerados leves.

Um acidente de trânsito aconteceu na noite desta quinta-feira (03/06), por volta das 21h00, na Rua Presidente Nilo Peçanha no Jardim Silvino em Cambé.

De acordo com as informações, um veículo FORD/KA SEL 1.5 HA B de cor branco acabou colidindo contra um VW/VOYAGE 1.6L MB5 também de cor branco. Com o impacto, S. R. R. de 31 anos do sexo feminino, acabou sofrendo ferimentos considerados leves.

A vítima foi atendida pelo Socorristas do Siate. Apesar do susto, ela passa bem.