Acidente de Trânsito em Cambé Destaca Desafios no Atendimento de Emergência

Na noite de domingo, um grave acidente de trânsito ocorreu na Rua Professora Zelda Mastriane, localizada no Jardim São Francisco, Cambé, uma área popularmente conhecida pelo “morrão” devido à sua íngreme descida. O incidente envolveu um senhor de 69 anos, identificado como Aparecido Silvestre, também conhecido como “Tigrão”, que perdeu o controle de seu veículo ao descer a rua.

Segundo informações preliminares, o carro do motorista teria perdido os freios enquanto descia a via. Ao passar por um quebra-molas, o veículo desgovernado colidiu com outros dois automóveis antes de finalmente parar. O impacto resultou em um corte profundo na cabeça do motorista, além de ferimentos na face. A vítima também reclamou de intensas dores na região cervical.

O vereador Carlinhos da Ambulância, que estava passando pelo local após retornar de um jogo do Londrina, prestou assistência inicial ao acidentado. Ele relatou que recebeu várias ligações de parentes e amigos da vítima, alertando sobre a dificuldade de contato com os serviços de emergência. Carlinhos mencionou que, ao passar pelo Corpo de Bombeiros, constatou que nenhuma viatura estava disponível no momento. Ele então tentou contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e permaneceu com a vítima até a chegada da ambulância.

O tempo de resposta do socorro foi de mais de 35 minutos após a chegada de Carlinhos, agravando a situação. O SAMU e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) de Cambé, devido à limitação de recursos, enfrentaram dificuldades para atender prontamente à ocorrência. O SIATE, composto por apenas uma equipe para toda a cidade, estava envolvido em outra emergência no momento do acidente.

A situação levanta questões sobre a necessidade de ampliação dos serviços de emergência em Cambé, uma cidade com mais de 110.000 habitantes.