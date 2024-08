Acidente de Trânsito na PR-445 em Cambé Envolve Três Veículos

0:00

Na manhã do dia 08 de agosto de 2024, às 07h30min, um acidente de trânsito foi registrado na Rodovia PR-445, Km 84+100m, em Cambé. O incidente envolveu uma motocicleta e dois automóveis, um Ford/Courier e um Peugeot/206, ambos de Londrina. O condutor da motocicleta, um homem de 51 anos, sofreu uma queda e foi levado ao Pronto Socorro de Cambé pelo SIATE. Os condutores dos carros não sofreram ferimentos.

De acordo com os relatos dos motoristas dos veículos, a motocicleta perdeu o controle, resultando na queda do seu condutor. O motorista do Ford/Courier freou para evitar a colisão, mas acabou sendo atingido na traseira pelo Peugeot/206. O teste do bafômetro para os motoristas dos carros não detectou presença de álcool (0,00 mg/L). Todos os veículos foram removidos do local por medidas de segurança, e a motocicleta foi levada por terceiros. O tempo estava bom, e a velocidade dos veículos era de 70 km/h.