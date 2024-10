Acidente de trânsito resulta em uma vítima fatal na PR-218, em Sabáudia

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite de 12 de outubro de 2024, um grave acidente de trânsito ocorreu na Rodovia PR-218, na altura do km 246, em Sabáudia, Paraná. A colisão envolveu uma motocicleta, um caminhão com semi-reboques e um automóvel. O sinistro foi registrado como complexo, devido à sua natureza envolvendo múltiplos veículos e resultando em uma fatalidade.

O acidente aconteceu por volta das 19h20min, e a Polícia Rodoviária foi acionada às 19h30min. As equipes chegaram ao local às 20h07min e encerraram o atendimento às 23h30min. De acordo com as informações colhidas, a motocicleta trafegava no sentido Sabáudia-Arapongas e colidiu na traseira de um dos semi-reboques. Após o impacto, o condutor da motocicleta caiu sobre a pista e foi atingido por um automóvel que vinha no sentido oposto.

O condutor da motocicleta, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. Os demais envolvidos no acidente, incluindo os motoristas dos veículos de carga e do automóvel, não sofreram ferimentos.

Testes de etilômetro foram realizados nos condutores dos veículos de carga e do automóvel, e ambos apresentaram resultado negativo para ingestão de álcool. A pista no local do acidente é simples, com limite de velocidade de 60 km/h.

A Polícia Rodoviária Estadual segue investigando as circunstâncias do acidente.