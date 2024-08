Acidente entre Carro e Bitrem Causa Interrupção no Tráfego da BR-369

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Um acidente envolvendo um carro e um bitrem ocorreu na BR-369, no trecho entre Cambé e Londrina, logo após o pontilhão do bairro Bratislava. De acordo com as informações apuradas, ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido quando o carro colidiu violentamente na traseira do bitrem.

A força do impacto foi tão intensa que partes do carro ficaram presas na traseira do bitrem. A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) e um caminhão do Corpo de Bombeiros foram acionados e se dirigiram imediatamente ao local do acidente.

O condutor do carro, um homem de 34 anos, foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé com apenas escoriações. A presença do sistema de airbag no veículo foi um fator crucial para evitar ferimentos graves no motorista, amortecendo o impacto e protegendo o condutor durante a colisão.

Devido ao acidente, a pista da BR-369 ficou com o trânsito totalmente interrompido por cerca de 15 minutos, até que as autoridades locais conseguissem liberar a via e remover os veículos envolvidos.

A ocorrência chama a atenção para a importância dos dispositivos de segurança veicular, como os airbags, que podem ser determinantes para a sobrevivência dos ocupantes em acidentes de trânsito. As autoridades reforçam a necessidade de atenção redobrada e respeito aos limites de velocidade nas rodovias, especialmente em trechos movimentados como o da BR-369.