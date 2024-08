Acidente entre Trem e Carro na BR-369 em Rolândia Reforça Preocupações com Segurança no Trânsito

0:00

No inicio da madrugada de domingo 04 de Agosto, um acidente entre um trem e um carro ocorreu no cruzamento da BR-369, próximo à Igreja da Ressurreição, em Rolândia. O incidente destacou a necessidade de maior atenção e segurança em áreas onde linhas férreas cruzam com vias rodoviárias.

De acordo com testemunhas e informações fornecidas pelas autoridades locais, o trem estava se deslocando e acionou a buzina de alerta ao se aproximar do cruzamento. Apesar do aviso, o carro tentou atravessar a linha férrea e foi atingido pelo trem em movimento. O maquinista, ao perceber a iminência da colisão, acionou os freios de emergência, mas devido à carga transportada, o trem só conseguiu parar aproximadamente 200 metros após o ponto de impacto.

No veículo, estavam duas pessoas: um homem de 49 anos e uma mulher de 41 anos. Felizmente, a mulher quase não sofreu ferimentos, enquanto o homem teve escoriações e alguns cortes pelo corpo. Ambos foram rapidamente socorridos e encaminhados ao Hospital São Rafael para avaliação médica.

Este acidente é mais um em uma série de ocorrências semelhantes registradas em Rolândia, que já vivenciou diversos acidentes envolvendo trens, alguns dos quais resultaram em mortes. A repetição desses incidentes levanta preocupações sobre a segurança nos cruzamentos ferroviários da região e destaca a necessidade de medidas preventivas para evitar novas tragédias.

As autoridades de trânsito e ferroviárias estão investigando o caso para entender as circunstâncias exatas do acidente e estão considerando medidas adicionais para melhorar a sinalização e segurança nos cruzamentos. O incidente serve como um alerta para motoristas sobre a importância de respeitar a sinalização ferroviária e redobrar a atenção ao cruzar trilhos.