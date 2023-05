Acidente Fatal na PR 444 em Apucarana: Colisão Transversal Resulta em Óbito

No dia 14 de maio de 2023, um trágico acidente ocorreu na PR 444, especificamente no quilômetro 22+300 metros, no município de Apucarana, estado do Paraná. O incidente envolveu dois veículos, uma motocicleta Suzuki GSXR 750 e uma caminhonete GM S10, resultando em uma colisão transversal com consequências fatais para o condutor da motocicleta. Este artigo tem como objetivo relatar os detalhes do acidente com base nas informações fornecidas pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) – Comando de Policiamento Especializado (CPE), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e 2ª Companhia (2ªCia) – Posto Rodoviário de Rolândia.

De acordo com as informações coletadas no local do acidente e o depoimento do condutor do veículo envolvido, a motocicleta Suzuki GSXR 750, com placa A**9, conduzida por L. E. R., de 23 anos, trafegava pela PR 444 no sentido Arapongas a Mandaguari. Ao atingir o quilômetro 22 mais 300 metros, a motocicleta foi abalroada lateralmente pela caminhonete GM S10, com placa A*9, conduzida por L. C. de M., de 61 anos. A colisão ocorreu quando a caminhonete cruzava a pista de rolamento para acessar uma via secundária.

Infelizmente, o condutor da motocicleta, L. E. R., não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. Por outro lado, o condutor da caminhonete, L. C. de M., não sofreu ferimentos. Testes de etilômetro realizados no condutor da caminhonete apresentaram resultado negativo para presença de álcool, registrando 0,00 ml/g.

Após o acidente, a equipe de Criminalística da Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana compareceram ao local para realizar as devidas investigações e perícia. O tempo no momento do acidente era considerado bom.

O acidente na PR 444, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete, resultou em uma colisão transversal com consequências trágicas. Lamentavelmente, o condutor da motocicleta veio a óbito no local. As autoridades competentes estão conduzindo uma investigação para determinar as circunstâncias exatas que levaram a essa colisão e esclarecer eventuais responsabilidades. Através da divulgação desses fatos, busca-se conscientizar os condutores sobre a importância de seguir as leis de trânsito e adotar comportamentos seguros ao volante, a fim de evitar acidentes e preservar vidas.