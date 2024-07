Acidente fatal na PR-445 em Cambé envolve Choque lateral e deixa duas vítimas fatais

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na noite do dia 27 de julho de 2024, por volta das 19h50min, um grave acidente foi registrado na rodovia PR-445, km 89, no município de Cambé. O incidente envolveu dois veículos: um GM Classic e uma Ford Ranger, resultando em um choque lateral fatal.

Conforme dados coletados no local, o veículo GM Classic, com placas de Londrina, era conduzido por José Aparecido Figueredo, de 69 anos, que veio a óbito no local. A passageira do GM Classic, Shirlei Ferreira da Silva, de 65 anos, também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ambos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

O segundo veículo, uma Ford Ranger com placas de Cambé, era conduzido por uma mulher de 37 anos, que não sofreu ferimentos.

De acordo com as informações obtidas, o veículo Ford Ranger trafegava pela rodovia PR-445 no sentido de Sertanópolis a Cambé quando, ao atingir o km 89, colidiu lateralmente com o GM Classic. A rodovia, no trecho do acidente, é caracterizada por ser uma pista simples, reta e em nível, com velocidade registrada de 70 km/h.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/CPE/2ªCia/PPRv Londrina) estiveram presentes no local para realizar o atendimento e a investigação das circunstâncias do acidente.