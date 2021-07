Acidente grave deixa duas pessoas feridas na PR-445 em Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (28/07), por volta das 13h45, na Rodovia PR-445 na altura do KM 88 (próximo da Sandoz) em Cambé.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu no momento em que um veículo VW/GOL tentou cruzar a rodovia, quando um caminhão acabou batendo na traseira do carro. Duas pessoas ficaram feridas

Ainda segundo relatos, o motorista do caminhão tentou frear, mas como estava carregado de produtos, não conseguiu parar.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Cambé, uma delas em estado grave.

Fotos: João Frigério