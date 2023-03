Acidente na PR 445 em Cambé deixa dois feridos

No final da tarde desta quarta-feira (22), um acidente do tipo abalroamento transversal foi registrado na PR 445, em Cambé, deixando duas pessoas feridas.

Segundo informações PRE, o acidente ocorreu por volta das 17h35 no Km 87 + 700m da rodovia, próximo ao trevo da Warta. O veículo Ford/Fiesta com placas de Cambé, trafegava sentido entrada da BR 369 ao Trevo da Warta, quando colidiu com o veículo Chevrolet/Onix com placas de Londrina, que cruzava a pista de rolamento da direita para a esquerda, base o seu sentido de trafego.

O condutor do veículo Ford/Fiesta, J. M. O., de 49 anos, e a condutora do veículo Chevrolet/Onix, L. T. Rombola, de 28 anos, foram encaminhados com ferimentos para a Santa Casa de Cambé.

Acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte e ferimentos graves em todo o mundo, e medidas de prevenção e segurança no trânsito são fundamentais para reduzir esses números. Motoristas devem estar sempre atentos às condições da estrada, respeitar os limites de velocidade e as regras de trânsito, além de manter seus veículos em boas condições de funcionamento.