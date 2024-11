Acidente na PR-445 em Cambé deixa duas pessoas feridas

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na tarde desta sexta-feira, 22 de novembro de 2024, um acidente envolvendo três veículos foi registrado na rodovia PR-445, no Km 82+450 metros, no município de Cambé. O sinistro, classificado como complexo, ocorreu por volta das 17h10 e mobilizou equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do Siate.

Dinâmica do acidente

De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Estadual, os veículos trafegavam no sentido Londrina-Cambé quando ocorreu um abalroamento lateral. Em decorrência do impacto, o veículo Citroën C3, com placas de Marialva/PR, colidiu com a mureta central e capotou.

Veículo 1 (Citroën C3): Condutora: G.A.L., 37 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhada à Santa Casa de Cambé pelo Siate. Passageira: A.A.C.L., 59 anos, também ferida, foi levada para o mesmo hospital. Teste do etilômetro: Não realizado, pois a condutora foi hospitalizada.

Veículo 2 (Scania R450, Campo Largo/PR) e Veículo 3 (SR/Enova TQPP, Itajaí/SC): Condutor: E.A.S., 48 anos, saiu ileso e realizou o teste de etilômetro com resultado negativo (0,00 mg/L).



Condições da pista

A rodovia no local do acidente possui características de reta e pista plana, o que facilita o tráfego, mas requer atenção redobrada dos condutores.

Atendimento e liberação

O acidente foi atendido pelas equipes às 17h45 e os trabalhos foram concluídos às 20h15. Os veículos foram liberados no local para os responsáveis. A Polícia Rodoviária reforça a importância do respeito às normas de trânsito para evitar situações semelhantes.