Acidente na PR-445 em Londrina Envolve GM Tracker e Deixa Condutor Ferido

Na noite deste sábado, 24 de agosto de 2024, um acidente de trânsito foi registrado na PR-445, no quilômetro 77, no município de Londrina. O sinistro ocorreu por volta das 21h e envolveu um veículo GM Tracker com placas de Londrina-PR, que colidiu contra uma mureta de concreto no centro da via.

Segundo informações colhidas no local, o condutor do veículo, um homem de 40 anos identificado como B*.S.B., trafegava no sentido Cambé-Londrina quando perdeu o controle do carro e colidiu contra a mureta. O motorista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Londrina para atendimento médico.

As autoridades seguem apurando as causas do acidente, e o trecho da PR-445 onde ocorreu o choque foi sinalizado para garantir a segurança dos demais motoristas.