Acidente na PR-445: Veículo Colide com Viaduto e Capota em Cambé

No dia 25 de agosto de 2023, às 02h00, a Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e sua 2ª Companhia, foi acionada para atender a um acidente na PR-445, no km 82+100m, na cidade de Cambé.

O acidente, classificado como choque com elemento de pista (viaduto), envolveu um veículo GM/Cobalt, com placas de Cambé/PR. A condutora, uma mulher de 29 anos, estava acompanhada de um passageiro masculino de 51 anos. Ambos foram encaminhados à Santa Casa de Cambé para avaliação médica.

O trecho onde ocorreu o acidente possui uma pista de rodovia dupla, caracterizada por uma curva aberta e nível, além de estar molhada devido às condições climáticas.

De acordo com a descrição do incidente, o veículo trafegava no sentido do Trevo da Warta em direção a Cambé pela Rodovia Estadual PR-445. No KM 82+100m, a condutora perdeu o controle do veículo, colidindo contra o lado direito do viaduto e, em seguida, capotando.

As autoridades rodoviárias foram prontamente acionadas para prestar assistência no local e garantir a segurança dos envolvidos e de outros usuários da via. O ocorrido serve como lembrete da importância da atenção ao volante, especialmente em condições adversas, e da necessidade de respeitar as normas de trânsito para prevenir acidentes.