Acidente transversal na PR-444 em Arapongas deixa dois motoristas feridos

Na tarde deste domingo, 25 de agosto de 2024, um acidente do tipo abalroamento transversal foi registrado na PR-444, no quilômetro 03+850m, no município de Arapongas. O sinistro ocorreu por volta das 15h40min e envolveu dois veículos que transitavam em sentidos opostos.

O veículo V-01, um VW Gol com placas de Arapongas-PR, seguia no sentido Arapongas-Mandaguari, quando colidiu transversalmente com o veículo V-02, um VW Fusca, que transitava no sentido contrário, Mandaguari-Arapongas. A condutora do Gol, E.F.P.F., de 53 anos, foi encaminhada com ferimentos para o Honpar, em Arapongas. O passageiro do mesmo veículo, J.F., de 58 anos, não sofreu ferimentos.

O condutor do Fusca, L.R.A., de 79 anos, também ficou ferido e foi encaminhado para a UPA de Arapongas. Ambos os motoristas foram hospitalizados, e não foi realizado o teste de etilômetro em nenhum dos condutores.

O trecho da rodovia onde o acidente ocorreu é de pista dupla e reta, com placas indicando o limite de velocidade de 60 km/h. As condições climáticas eram boas no momento da colisão, conforme informações colhidas no local.