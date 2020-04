Com o objetivo de aproximar lojistas e compradores, a ACIL está lançando a plataforma Entrega Londrina (entregalondrina.com.br), estimulando o consumo de produtos e serviços de empresas da cidade.

O Entrega Londrina foi criado para oferecer todo tipo de produtos e serviços nos mais diferentes segmentos. Trata-se de um marketplace completo, com um modo delivery funcionando pelo aplicativo que pode ser baixado na Google Play ou na Apple Store. Com o aplicativo, o Entrega Londrina também funciona como uma carteira digital, facilitando o pagamento sem contato com teclados ou cartões, dispensando a necessidade de senha.

Por conta dessa facilidade, o Entrega Londrina terá um papel importante na retomada das atividades produtivas, quando o comércio reabrir, justamente por possibilitar um pagamento sem contato, ajudando a evitar a proliferação do vírus. O site é 100% seguro e o pagamento também pode ser feito com cartões de crédito, conta digital e boletos bancários.

“O momento é de reinvenção, de adaptação e novas engrenagens. É nosso papel pensar e oferecer soluções aos empresários, fortalecer as empresas locais e fomentar o desenvolvimento do associativismo e da economia. O contexto econômico já é outro. O comportamento do consumidor também está diferente. As empresas precisam ter à sua disposição novas ferramentas para criar estratégias efetivas de recuperação comercial, de mercado, de valor. O Entrega Londrina chega num momento importante, com uma grande união de forças para ajudar as empresas de nossa cidade”, ressalta o presidente da ACIL, Fernando Moraes.

A plataforma é aberta a todos os empresários interessados em participar, sem a exigência de ser associado da ACIL. Como um produto de caráter coletivo, o Entrega Londrina torna o custo da venda on-line mais barato do que manter uma loja virtual própria, facilitando também a divulgação.

Por isso, neste primeiro momento, o Entrega Londrina faz um chamamento para que os empresários interessados em participar façam o cadastro no site. O consumidor também já pode localizar produtos e serviços disponíveis para compra na plataforma, que estará a partir da próxima semana com todas as suas funcionalidades ativas.

Com a possibilidade de comprar produtos de diferentes empresas ao mesmo tempo, o Entrega Londrina leva as compras até o cliente por motoboy, Correios ou empresa de transporte local, de acordo com as preferências de cada lojista. É possível, inclusive, optar pela retirada na própria loja.

Todo o funcionamento do Entrega Londrina está detalhado na própria plataforma.

É importante ressaltar que o site estava previsto para ser lançado no segundo semestre deste ano. Mas, por conta da crise do coronavírus, a ferramenta foi estruturada em apenas uma semana, o que demonstra o compromisso da ACIL em proporcionar soluções rápidas e práticas. O Entrega Londrina será aperfeiçoado constantemente para abranger mais segmentos, oferecendo novas funcionalidades e métodos de pagamentos.

Idealizado pela ACIL, o Entrega Londrina tem parceria com o Sebrae e ganhou apoiadores como a Prefeitura de Londrina, Abrasel e APL de TI.

Para o gerente regional do Sebrae no norte do Paraná, Fabrício Bianchi, as empresas locais vão ganhar competitividade no mercado com o apoio dos serviços de delivery e marketplace. “Nesse momento de crise, causada pela pandemia do novo Coronavírus, as ferramentas vão facilitar a movimentação de recursos na economia da cidade”, opina. Ele lembra que essa oportunidade foi desenvolvida por uma empresa do município para que a ACIL, em parceria com o Sebrae/PR, e com apoio da Abrasel, APL de TI e Prefeitura, tornassem possível a continuidade das vendas do comércio. “Os empreendedores terão novas experiências de relacionamento com os clientes e poderão contribuir para a geração de empregos, renda e impostos em Londrina”, completa.

Fonte: Assessoria ACIL