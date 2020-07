Confira os benefícios ofertados pela Acupuntura, tratamento ofertado pelo Centro Terapêutico Lopes aos seus pacientes

O consumo de álcool é um problema de saúde pública em todo o mundo. E a dependência química segue o mesmo caminho em diferentes partes do globo. Dessa forma, saber que realmente existem técnicas e tratamentos para os problemas citados, é uma informação que precisa ser compartilhada, já que tais situações impactam a vida de toda a sociedade!

A Coluna Bonita Ideia foi conversar com a Biomédica, especialista em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa, Eveline Carvalho, que atua na área há aproximadamente dez anos e faz parte da equipe multidisciplinar do Centro Terapêutico Lopes, centro especializado no tratamento e acompanhamento de pessoas que enfrentam a dependência em álcool ou drogas.

De acordo com Eveline Carvalho, a Acupuntura é uma técnica chinesa que existe há pelo menos cinco mil anos e que impacta positivamente no tratamento de dependentes. “ Com a inserção de finíssimas agulhas em pontos dispostos no corpo todo, além de oferecer o tratamento através de microssistemas, como é o caso da orelha, na terapia conhecida como Auriculoterapia (ou Acupuntura Auricular), onde são estimulados pontos referente ao corpo todo-geralmente através de sementes de mostarda- a Acupuntura promove a ativação imediata no cérebro, da produção de anti-inflamatórios, analgésicos e neurotransmissores que liberam substâncias que atuam como antidepressivos, como os hormônios: endorfina, a serotonina e o cortisol”

Ainda segundo a biomédica, no tratamento global contra a dependência química e alcoólica no Centro Terapêutico Lopes, a Acupuntura visa tratar as principais reações da mente e do corpo ao uso de entorpecentes. “A acupuntura atua diretamente no tratamento, na diminuição dos sintomas como nervosismo, depressão, mialgias, impaciência, irritabilidade, ansiedade, câimbras, dores, alterações no ritmo do sono e inquietação que oriunda da dependência”.

Eveline destaca ainda que a acupuntura somada ao atendimento ambulatorial ofertado no C.T.L, promove a saúde e o equilíbrio emocional. “Não podemos tratar somente as reações físicas, e a acupuntura abordar outros fatores corporais. Ela contribui no alívio das dores, regularidade da fome, do sono e fortalecimento dos órgãos acometidos pelas drogas (principalmente fígado, rins e pulmões), fazendo com que o paciente sinta menos os efeitos da abstinência química e alcoólica, e se torna cada vez mais colaborativo e percebendo as qualificações do tratamento”.

Para você que se interessou sobre os benefícios dessa técnica milenar, a biomédica Eveline salienta que a acupuntura- e suas diferentes formas de aplicação-, não possui contraindicação, pode ser feita até em bebês. “É uma terapia, posto que visa tratar problemas físicos, somáticos ou psicossomáticos, suas causas e seus sintomas, com o fim de obter um restabelecimento da saúde ou do bem-estar e não existe limite ou contraindicação de idade, pode ser aplicada em bebês ( Acupuntura Pediátrica),como pode contribuir muito na vida das pessoas já na melhor idade. Mas mesmo assim, no Centro Lopes fazemos questão de aplicar uma minuciosa anamnese, com a finalidade de avaliar pulso, língua, sintomas físicos e psíquicos, e assim melhor prescrever o intervalo de tempo entre cada atendimento”.

