Acusado de matar ex-mulher no Jardim Tarobá em Cambé é preso em Bela Vista do Paraíso

Foi preso em Bela Vista do Paraíso na quarta-feira (23) um homem suspeito de matar a ex-mulher no dia 12 de dezembro do ano passado em Cambé.

A vítima, Rita de Cássia, conhecida como Ritinha, foi morta por golpes de faca. Havia mandado de prisão em aberto contra o homem por homicídio. Ele estava foragido desde o crime.

A prisão ocorreu na Avenida Independência e contou com apoio de um popular que observou o suspeito em via pública e comunicou imediatamente os policiais militares.

“É um crime que chamou a atenção realmente, mas o policiais militares quando receberam a informação já diligenciaram e realizaram a prisão”, afirma o major Tordoro da 4º CIPM.

O homem recentemente foi visto em propriedades rurais da região o que motivou ações policiais para localizá-lo. “Desde a data do foto, policiais militares de Cambé e de toda a região trocaram informações para estarmos atentos e patrulharmos as regiões”, acrescenta o major.

Após a captura, o detido foi apresentado na cadeia pública local aos cuidados de agentes do Depen, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O major faz um alerta para as mulheres que se sentem ameaçadas. “Quando perceberem o abuso, atos de violência física e psicológica, denunciem. Há vários canais para denúncia e o mais conhecido e que recomendamos é o 190. A Polícia Militar vai ao local constatar o fato e dar a voz de prisão para o suspeito pela prática dos crimes e conduzi-lo à delegacia, para que a mulher tenha a partir daí, a tranquilidade e paz que precisa para seguir a vida”, ressalta.

