O atentado que terminou com o assassinato de um soldado da Polícia Militar na noite desta segunda-feira (14) nas proximidades do Lago Cabrinha, na zona norte, também tirou a vida de um adolescente de 15 anos. O jovem estava em um veículo Gol com outras três pessoas quando foi atingido pelos tiros.

Segundo informações da Polícia Militar, quando os quatro assassinos atiraram diversas vezes contra o soldado Bruno Felipe Monteiro do Prado, que tinha 32 anos, o automóvel passava na via. Além do adolescente, outras duas pessoas foram atingidas no carro, mas sem gravidade.

Ambos foram levados rapidamente pelo próprio motorista do Gol ao Hospital Zona Norte. O adolescente chegou foi transferido entubado à Santa Casa antes de morrer. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo as investigações da Polícia Civil, eles não teriam envolvimento no crime e foram vítimas de balas perdidas.

O crime

Quatro homens encapuzados teriam passado em um veículo Santa Fé atirando diversas vezes contra o PM, que foi atingido por pelo menos 13 disparos e morreu no local. Os policiais encontraram cápsulas de pistolas calibres 380 e ponto 40. Segundo as investigações, o automóvel utilizado pelos criminosos teria sido roubado na cidade de Cornélio Procópio e estava com placas clonadas. Logo após o homicídio, a quadrilha incendiou o carro no residencial Flores do Campo, também na zona norte.

Tarobá News