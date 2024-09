Adolescente de 17 anos morre em acidente durante perseguição policial na Avenida Tiradentes, Londrina

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Um adolescente de 17 anos morreu na tarde desta terça-feira, 17, em um grave acidente na Avenida Tiradentes, em Londrina, durante uma perseguição conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O incidente ocorreu em frente a uma empresa de café solúvel, quando o carro em fuga, carregado com drogas, colidiu com outros veículos, incluindo uma moto, onde estava o jovem Thiago Henrique, de 17 anos, morador de Cambé.

Thiago Henrique, 17 anos

A perseguição teve início após a PRF receber uma denúncia de que o veículo suspeito transportava substâncias ilícitas. O motorista do automóvel desobedeceu a uma ordem de parada, o que levou à ação policial. Durante a tentativa de fuga, o carro atingiu um Jeep Renegade e a motocicleta onde estava a vítima. A moto ficou completamente destruída com o impacto.

Ele havia saído do trabalho e estava a caminho de casa para almoçar quando foi atingido. O jovem é filho de Vanderley Godoy, que trabalha na campanha do candidato a prefeito de Cambé, Paulo Soares.

A família da vítima optou por não gravar entrevistas, mas expressou sua dor com a perda repentina do adolescente. As investigações seguem em andamento para esclarecer os detalhes do acidente, bem como a origem e destino das drogas encontradas no carro envolvido na perseguição.