Adolescente morre e outro suspeito é preso durante assalto em Londrina

Os policiais chegaram ao local, uma residência na Avenida São João, zona leste. Ao entrarem na casa, eles teriam se deparado com o menor descendo as escadas. Ele estaria com uma arma na mão e teria reagido. Na troca de tiros, o adolescente foi baleado e morreu no local.