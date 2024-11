Adriana Chiconato Cortez é convocada para a seleção brasileira de Handebol feminino 50+ e disputará a Copa América no Paraguai

0:00

Adriana Chiconato Cortez, atleta de Cambé, foi convocada para integrar a seleção brasileira de Handebol feminino 50+ na Copa América, que será realizada no Paraguai em 2025. A convocação é um marco na carreira da esportista, destacando sua dedicação e excelência na modalidade.

Trajetória no esporte

Adriana, que representa Cambé no cenário esportivo, é conhecida por sua paixão pelo handebol e pelo trabalho contínuo em promover o esporte na região. Sua convocação para a seleção brasileira é fruto de anos de experiência e desempenho consistente em competições regionais e nacionais.

Copa América 2025

A Copa América de Handebol feminino 50+ reunirá as melhores atletas do continente em uma competição que promove a integração e o destaque do esporte entre veteranas. Adriana fará parte do grupo que representará o Brasil, enfrentando equipes de diversos países.

Reconhecimento local

A convocação de Adriana Chiconato Cortez reforça o talento esportivo de Cambé e inspira novos atletas a persistirem em seus objetivos. O feito também evidencia a força do esporte como ferramenta de inclusão e superação em todas as idades.

Preparativos

Adriana e suas companheiras de equipe iniciarão os treinamentos em breve, com foco em representar o Brasil na competição e buscar o título continental. A comunidade cambeense acompanha com entusiasmo essa jornada.