Alunos de escola municipal de Cambé reproduzem Portão da Babilônia

Os alunos dos quintos anos da Escola Municipal Padre Symphoriano Kopf reproduziram durante aproximadamente 90 dias nas aulas de arte, sob orientação do professor Adolfo Emanuel, o oitavo portão da Babilônia chamado de Porta de Ishtar. No total 130 alunos trabalharam no projeto, com intuito de aprofundar os estudos da história da arte.

A assessora de arte da secretaria de Educação, Viviane Mascarenhas, ressalta que o ensino de arte em Cambé tem se consolidado ao longo dos anos como um trabalho consistente e diferenciado. “Projetos como este dão oportunidade aos alunos de identificarem, reconhecerem, relacionarem e compreenderem as artes visuais como uma produção humana desenvolvida ao longo de sua história e contextualizada nas diversas culturas”, destaca Viviane.

O professor de artes que orientou o projeto, Adolfo Emanuel, explica que a atividade prática foi desenvolvida para apresentar aos alunos do quinto ano um panorama geral da história da arte, da arte antiga à arte contemporânea. “O trabalho teve vários passos: a preparação dos papéis, desenho e decalque dos elementos que compõem o trabalho, contorno, pintura e finalização”, detalha. Segundo ele, a obra também foi adaptada à arquitetura da escola.

“Acredito que o projeto tenha contribuído para o desenvolvimento intelectual e motor dos alunos, além de ter possibilitado uma experiência de trabalho coletivo, no qual os vários esforços individuais se combinaram num objetivo comum e foram significativos para a materialização do trabalho”, conta o professor.

Ele destaca que um dos benefícios do trabalho, foi aproximar a obra dos alunos. “O projeto possibilitou o contato com uma obra que fisicamente se encontra bem longe deles. Se no atual momento, muitos deles ou até mesmo todos, não podem ir ao Museu do Pérgamo, na Alemanha, acredito que como professor eu tenha que fazer o Museu do Pérgamo chegar até eles”, finaliza.