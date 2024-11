Alunos de Escolas Municipais Entregam Desenhos de Ex-Prefeitos ao Prefeito de Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Alunos das escolas municipais Jacídio Correia e Alvorada participaram de uma atividade especial que uniu história e arte. Eles entregaram ao prefeito Conrado Scheller desenhos realistas de todos os ex-prefeitos de Cambé, produzidos durante atividades pedagógicas em sala de aula. O evento foi realizado na Prefeitura e marcou o encerramento de uma série de ações educacionais relacionadas à história do município.

Desenvolvimento Histórico e Artístico

A iniciativa integra um projeto maior, que busca ensinar a história política e social de Cambé de forma criativa. De acordo com Estela Camata, secretária municipal de Educação e Cultura, os desenhos são parte de um trabalho interdisciplinar. Os alunos aprendem sobre a formação histórica do município e as trajetórias dos prefeitos como parte do currículo escolar, além de desenvolverem habilidades artísticas durante as aulas de arte.

Os desenhos foram exibidos no desfile cívico em comemoração aos 77 anos de Cambé, e também farão parte da Mostra de Arte organizada anualmente pela Secretaria de Educação e Cultura.

A Importância da Memória Histórica

A secretária Estela Camata ressaltou a relevância de projetos que valorizam a memória histórica. “As crianças precisam conhecer de onde viemos e quem colaborou para o desenvolvimento de Cambé. Esse trabalho vai além da arte; ele reforça o conhecimento histórico e valoriza o papel dos ex-prefeitos na construção da cidade”, afirmou.

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância do momento como um reforço à memória coletiva do município. “Não é apenas um desenho, é um resgate histórico. Precisamos valorizar quem ajudou a construir Cambé. Autoridades têm uma responsabilidade coletiva que impacta diretamente as famílias, e homenagens como esta são essenciais para lembrar a importância dessa trajetória. As crianças, como o futuro de Cambé, são o coração desse processo”, declarou.

Viagem Histórica pelos Caminhos de Cambé

Além dos desenhos e do desfile, a Secretaria de Educação promove outras ações de valorização histórica, como o programa Viagem Histórica pelos Caminhos de Cambé. Neste ano, foi lançado um livro que aborda a história do município, desde sua fundação até os dias atuais. Os alunos da rede municipal também participam de uma rota educativa com o ônibus do projeto, visitando locais históricos como a Estrada da Prata, o Museu Histórico e a Prefeitura, consolidando o aprendizado em sala de aula de forma prática e lúdica.

História e Educação em Foco

A entrega dos desenhos e as demais ações reforçam o compromisso de Cambé em preservar sua história e transmitir conhecimento às novas gerações. A união entre arte, educação e memória histórica tem promovido o desenvolvimento cultural dos estudantes, preparando-os para um futuro mais consciente e conectado às raízes do município.